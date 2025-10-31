快適性とスタイルを両立！【ニューバランス】のランニングベーススニーカーがAmazonで販売中！
2000年代のデザインが現代に再来！【ニューバランス】のスニーカーで足元から個性を演出する一足がAmazonで販売中！
クラシックな 2000 年代にインスパイアされたデザインのこのランニングシューズは、アクティブなライフスタイルに合わせたデザイン。C-CAP ミッドソールクッションが、耐久性に優れたサポートを提供。2000 年代にインスパイアされたデザインと通気性のあるメッシュアッパーで快適な足元に。
軽量な合成素材と通気性に優れたメッシュアッパーを採用し、長時間の歩行でも快適な履き心地を実現している。
2000年代のクラシックなランニングシューズにインスパイアされたデザインで、日常にもスポーツにもフィットするルックスが魅力となっている。
ミッドソールには耐久性に優れたクッションを搭載し、足への負担を軽減しながらしっかりとしたサポートを提供している。
シューレース仕様のクロージャーと幅Dの設計により、しっかりと足にフィットし安定した履き心地を得られる構造になっている。
