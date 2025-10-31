既読スルーするママ友の心理。「忙しいだけ」？それとも“静かなる拒絶”？【ママリ】

2回連続の既読スルーはさすがに気になる

ママ友のラインも普通に既読スルーしちゃうって人いたらどんな心境でするのか教えてください🙏



もともと向こうから声かけていただいて、

ランチとかも誘ってくれて仲良くしてたママ友さんがいるんですが、最近嫌われてるのかな？と思うことがちょこちょこあり、、💦



最初はお互い子ども生まれてから専業主婦していて、お仕事そろそろしたいよね、という話しをお互いにしていて、結局たまたま同じ月に、数年ぶりに社会復帰しました。



ですが、私が新しい職場でちょっと人間関係で悩んでいたのでその話を少ししてみたことがあり、、、

ママ友さんはその辺の人間関係うまく渡っていけそうで羨ましい～😭✨

ということと、自分は女同士の上下関係を築くのが下手くそなんですよねぇ😂💦みたいなことをLINEで話してました。

そこから完全に既読スルーで💦



私が子ども会の役員になったので、その件で、勧誘まではいかないですが、いろいろ今後は方針変えてやっていくつもりなのでもしよかったらまた入りたいと思った時は連絡ください😊という要件の、少し長めのLINEを送りました。

それも完全に既読スルー、、、



もともと既読スルーはよくある人で、忘れた頃にお返事というか別の件でLINEが来るような人だったのであまり気にしてなかったのですが、

立て続けに2回も既読スルーされるとさすがになんかまずいこと言ったかなー？と、、、😭💦

悩みを相談したのが良くなかったかな？とか

いろいろ考えてしまってますが、、

今年は子ども同士のクラスが離れてしまったため顔を合わせるタイミングがなく、実際顔を合わせた時の反応がわかりません💦



単に面倒なだけですかね？

既読スルーよくしちゃうよって人はどんな心境でしてるのか教えてほしいです🙇‍♀️

qa.mamari.jp

LINEは気軽に連絡が取れて便利ですよね。しかし、相手の反応が見えるわけではないため返信が来ないと不安になるという方もいるのではないでしょうか。この記事では、仲良くしていたママ友から2回連続で既読スルーをされてしまったという投稿を紹介します。お互い仕事を始め、仕事の悩みをLINEで打ち明けたという投稿者さん。しかし、ママ友からの返信はなかったそう。その後、別件でLINEをした時にも既読スルーをされてしまい内容が良くなかったのかと考えて不安になったそうで、既読スルーをする人の気持ちを知りたいそうです。

LINEの返信は本当に人それぞれですよね。すぐに返信してくれる人がいれば、既読がついてもしばらく返信をくれない人もおり、返信の遅さにモヤモヤした経験を持つ人もいるのではないでしょうか。



筆者もわりと返信が遅いタイプなのですが、LINEを読んだことに満足してしまい「後で返信しよう…」と思っているうちに時間が経ってしまったということが多々あります。このママ友の心境まではわからないものの、既読スルーをしたからといってそこまで過剰に心配する必要はないのではないかなと思います。



元々既読スルーはよくあったようですし、仕事を始めて余裕がなければ返信が難しい場合もあるかもしれません。もう少し返信を待ちつつ、顔を合わせた時にはこれまで通り話しかけてみるのがいいのではないでしょうか。

既読スルーにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私は、ただ単に返信してるつもりでしてなかったってパターンです😭



完全に返信してるつもりでいるので、あるタイミングで開くまで気づきません…



上下関係の件は、私ならですが、どんな反応が正しいのかわからず、時が過ぎ…今更返信するのも「？」って感じで、あーいっか😮‍💨



役員の件は、もしよければってあるので、入りたいと思ってないし、入りたいと思った時の返信でいいんだなって解釈します。

qa.mamari.jp

仕事し始めて疲れてるから読んだのは読んだし後で返そ～からの忘れて

翌日あー忘れてた～まあいっか。です笑

qa.mamari.jp

返信したつもりでいたという声や、後で返そうと思っているうちに忘れてもういいかとなるという意見がありました。すぐに返信をする人からすると信じられないかもしれませんが、意外とこういうことはありますよね。仕事に家事に育児にと時間に追われていると返信をしたつもりになったり、時間が経ってから「そういえば忘れてた…」と気付くことがあるのではないでしょうか。



気付いた時に一言LINEしてもらえれば投稿者さんはきっと安心できると思うのですが、時間が経ってからだと返信にしくい内容もありますし、大事な内容でなければもういいかと流してしまうものなのかもしれません。



仕事をすると時間的にも気持ちの面でも余裕がなくなることがありますよね。もしかしたらママ友も仕事で悩んでいたり、余裕がなくてLINEを返すことができないのかもしれません。余裕ができたら連絡来るかなぐらいに軽く考え、既読スルーに関してはあまり考えすぎなくてもいいのではないでしょうか。

