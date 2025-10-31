1Æü60Ê¬¤«¤é¤ÇOK¡ª DMM±Ñ²ñÏÃ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤¬¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤¯¡×¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤À¤¬¡¢ÀèÆüYoutube¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°²è¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎDMM±Ñ²ñÏÃ¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂçºþ¿·¤·¡¢1Æü60Ê¬¤«¤éÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¿·¥×¥é¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤è¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤â¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿·¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
¤Ê¤¼º£¡¢±Ñ²ñÏÃ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡©
º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤³°ÉëÇ¤¡¦°Ü½»¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤É±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤ÇÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ø½¬ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËèÆü¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¡Ê²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢É®¼Ô¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡Ë
DMM±Ñ²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ò¡¢¡Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°+¥«¥ê¥¥å¥é¥à+¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡×¹½Â¤¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÆÀß·×¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Æþ²ñ¶â¤Ê¤·¡õ»Ï¤á¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀß·×
Æþ²ñ¶â¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢·î³Û44,000±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥×¥é¥ó1¥ö·î´¹»»¡Ë¤È¤¤¤¦ÎÁ¶âÀß·×¤Ë¡£ËèÆü60Ê¬¤Î³Ø½¬¤«¤é¡È½¬´·²½¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¡¢»Ï¤á¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥×¥é¥ó¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Ö¥×¥é¥ó¡×¤Î2¥×¥é¥óÂÎÀ©
ÉáÃÊË»¤·¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥×¥é¥ó¡ÊËèÆü60Ê¬¡¿³Ö½µÌÌÃÌ¡Ë¡×¤È¡¢Ã»´ü½¸Ãæ¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Ö¥×¥é¥ó¡ÊËèÆü120Ê¬¡¿Ëè½µÌÌÃÌ¡Ë¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ë»¤·¤µ¤äÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
£ËÉÙ¤Ê¶µºà¡ÜÀìÂ°ÆüËÜ¿Í¥³¡¼¥Á¤ÇÈ¼Áö·¿³Ø½¬
DMM±Ñ²ñÏÃ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¼«¼Ò¥¢¥×¥ê¡ÖiKnow!¡×¤ä¿Íµ¤¶µºà¡ÖDaily News¡×¤â³èÍÑ¡£ÀìÂ°ÆüËÜ¿Í¥³¡¼¥Á¤¬¤Ä¤¡¢³Ø½¬¿ÊÄ½¤ÎÄê´üÌÌÃÌ¤ä¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ãÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¸þ¤±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Î½¬´·²½¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎÁ¶â¡õ¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¿È
¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¥×¥é¥ó¡§
»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢1Æü¤ËÂ¿¤¯¤Î³Ø½¬»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤äÌµÍý¤Ê¤¯³Ø½¬¼«ÂÎ¤ò½¬´·²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥é¥ó¡£
12½µ´Ö¥×¥é¥ó¤Ç148,500±ß¡ÊÌó·î49,500±ß¡Ë¡¢24½µ´Ö¥×¥é¥ó¤Ê¤é·î´¹»»44,000±ß¡£³Ø½¬»þ´Ö¤ÏËèÆü60Ê¬¤Ç³Ö½µ1²ó¤ÎÌÌÃÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Ö¥×¥é¥ó¡§
»Å»ö¤äÎ±³Ø¤Ê¤É¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î±Ñ¸ì¾åÃ£¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤ä¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥é¥ó¡£
12½µ´Ö¤Ç297,000±ß¡ÊÌó·î99,000±ß¡Ë¡¢³Ø½¬»þ´Ö¤ÏËèÆü120Ê¬¡¢Ëè½µ1²óÌÌÃÌ¡£Ã»´ü¤Ç½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö1Æü1»þ´Ö¤òÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë±Ñ¸ì³Ø½¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò·Ç¤²¤ëDMM±Ñ²ñÏÃ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
³Ø¤Ó¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È±Ñ²ñÏÃ¤ÎÊÉ¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖENGLISH TOUR GUIDE Presented by DMM±Ñ²ñÏÃ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡×¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤â±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
https://eikaiwa.dmm.com/pages/english_tour_guide/
¡Ö»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÇºÃÀÞ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÆÃ¤Ë¶Á¤¤½¤¦¤À¡£
Ë»¤·¤µ¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï60Ê¬¤«¤é½¬´·²½¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ø¤Î²ü¤á¤â¹þ¤á¤Æ¡£¾Ð¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡ª