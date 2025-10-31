²¬ÅÄ½Ú°ì±é¤¸¤ë¡ÖÄ¶¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó±àÄ¹¡×¡¡¿·CM¤Ç¡Ö±àÄ¹°ìÌç¡×ÇúÃÂ
¡¡ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤ÎÍ·±àÃÏ¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬10·î31Æü¡¢¡ÖÄ¶¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó±àÄ¹¡×¤³¤È²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¡ÖÌç²¼À±¡×ÊÓ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ï11·î1Æü¤«¤é¡£Æ±Æü¤è¤ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸÷¤ÎÍ·±àÃÏ ¡ÁFlowering Illumination Rose¡Á¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Èµ¤¹ç¤¤¡¡´ñÀ×¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬¡Ö±àÄ¹°ìÌç¡×¤ÎÌç²¼À¸¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¡ÖÌç²¼À±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÀßÄê¡£¸÷¤êµ±¤¯¥²¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ç¡Ö²¡Ç¦¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ëÍè±à¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢±àÄ¹¤¬¥¤¥ë¥ß¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò»ØÆî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´¬¤«¤ì¤¿ÂÓ¤¬¥Á¥«¥Á¥«¸÷¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢±àÄ¹¤¬±Ô¤¯¡Ö¤ä¤á¤Ã¡ª¡×¤È°ì³å¡£¸÷¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢µ¤¹ç¤¤¤Ç¥¤¥ë¥ß¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥Ç¥£±é½Ð¡£ÆÍ¤È´¤±¤¿¿¿´é±éµ»¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¡È¤Ò¤é¥Ñ¡¼·Ý¡É¤Î¿¼²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤é¥Ñ¡¼CM¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ëè²ó²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÈÁ´ÎÏ¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯°ÛÎã¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Ñ¥í¥Ç¥£¡×¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö²¬ÅÄ°ìÌç¡×¤ä¡ÖÌç²¼À¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡±àÆâ¤Ë¤Ï¡ÖAIÅëºÜ±àÄ¹Áü¡×¤Î¥¤¥ë¥ß¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â
¡¡¤µ¤é¤Ë±àÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯ÀµÌÌÆþ¤ê¸ý¤¹¤°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖAIÅëºÜ±àÄ¹Áü¡×¤¬¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¡Ö²¡Ç¦¡ª¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±àÄ¹¤Î¶µ¤¨¤òÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÃ£¿Í¤Î·è¤áµ»É÷¡Ê¡ª¡©¡Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²òÀâ¤Ê¤É¡¢±àÄ¹¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢Íè±à¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥óÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖFlowering Illumination Rose¡×¡£¿ä¤·¿§¤ÇºÌ¤é¤ì¤ë¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¿ä¤·³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ä¡¢±àÆâ¤Ç¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»£±Æ´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Þ¤äÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤é¥Ñ¡¼¡ß²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î²«¶â¥¿¥Ã¥°¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÍ·±àÃÏ¤Ë¾Ð¤¤¤ÈÇ®µ¤¤òÅô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025103105.html