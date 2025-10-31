お笑いトリオ「GAG」の安田ファニーさんが自身のXを通じて、家族に双子が誕生したことを報告しました。



安田さんは【双子誕生】と題して「この度、安田家に第二子第三子となる双子の男の子が誕生しました！」と報告しました。

そして「家族力合わせてファニーな家庭を目指します！」「その為にコントマンとして成長あるのみ！」と二つの目標を掲げました。そしてマイカー「セレナ」の後部座席に2つのチャイルドシートを取り付けた様子をインスタグラム・ストーリーズにも投稿しました。







安田さんはXに「よっしゃー！！！やるでー！！！」と雄叫びを上げてさらなる活躍を誓いました。フォロワーからは「最高に幸せな寝不足(約3年)に乾杯！」「双子ちゃんのご誕生おめでとうございます」「これからのコントも楽しみにしてます」など、たくさんの祝意が集まっています。

安田ファニーさんは2024年6月のコントライブ「ピザカッターでチヂミを3等分」で正式にGAGに加入しました。GAGは2017年から2020年まで「キングオブコント」の決勝に4年連続で進出。現在も賞レースに挑戦しながら数多くのライブで活躍を続けています。



【担当：芸能情報ステーション】