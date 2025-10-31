コスタコーヒーのホリデーを味わう♪ジンジャーブレッドラテで温まる冬

街に灯りがともり、冬の気配を感じる季節。そんな時期にぴったりな、心まで温まるドリンクが「コスタコーヒー」から登場です。スパイス香る「ジンジャーブレッドラテ」は、見た目も味わいもホリデー気分満点♡甘く香ばしいジンジャーとシナモンが織りなす特別な一杯で、冬のカフェタイムをより華やかにしてくれます。

香り広がるジンジャーブレッドの魔法

寒い季節に恋しくなるのは、心まで温めてくれるスパイスの香り。

「ジンジャーブレッドラテ」は、ジンジャーとシナモンをブレンドしたシロップに、こだわりのエスプレッソとスチームミルクを合わせた上品な味わいです。

仕上げのホイップクリームには、サクサクのジンジャーブレッドマンクッキーをトッピング。ふわりと広がるシナモンの香りが、まるでクリスマスマーケットに迷い込んだような幸福感を運んでくれます。

冬のホリデーにぴったりな限定メニュー

ホットでもアイスでも楽しめる「ジンジャーブレッドラテ」は、コスタコーヒーのホリデー限定ドリンク。価格は780円（税込）、クッキー追加は＋100円（税込）。

販売期間は2025年11月7日（金）から12月25日（木）までと、まさにクリスマスシーズン限定の特別メニューです。

カップを手にした瞬間から感じるぬくもりと香りが、冬のひとときを優しく包み込みます。

※価格は店内飲食時の10％税込の金額です。店舗により価格が異なる場合があります。販売期間も一部変更となる場合があります。

ドリンクと一緒に楽しみたい限定フード♡

ホリデーシーズン限定のスイーツやフードも登場予定。ジンジャーブレッドラテと組み合わせれば、まるでヨーロッパの冬のカフェのような雰囲気に。

カフェでのひとときはもちろん、テイクアウトしておうちで楽しむのもおすすめです♪寒い冬の日こそ、心と体をやさしく包むコスタコーヒーの味わいを。

ホリデーを彩る一杯で心まであたたかく

今年の冬は、コスタコーヒーの「ジンジャーブレッドラテ」で心を満たしてみませんか？スパイスの香りとやさしい甘さに包まれながら、ホリデーのぬくもりを感じるひとときを過ごせるはず。

冬の街に出かけたら、ぜひカフェで温かい一杯を手にしてみてください。