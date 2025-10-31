Photo: Yohei Amazaki

今年の「モビリティショー東京2025」でいちばん注目を集めているのは、間違いなくセンチュリーのブース。1967年から連綿と続く日本を代表する高級車センチュリーに、クーペモデルが登場したのです。

センチュリーを知らない方でも、政治家や大企業の社長、皇室の方々が乗るめちゃくちゃコンサバな黒いサルーンといえば「あー、見たことあるかも」ってイメージがあるはず。

そんなオーセンティックなセンチュリーの一員として、コンセプトカーとはいえ、2ドアのぶっ飛んだクーペが登場して注目を集めています。

日本のモノづくり、伝統文化を伝えるブランド

Photo: Yohei Amazaki

今回のクーペの登場で、センチュリーは伝統的なサルーンと2023年に加わったSUVの3モデル体制となりました。今回のモビリティショーでトヨタは、センチュリーをレクサスのように「ひとつのブランドとして独立させる」とアナウンスしています。そのセンチュリーブランドの象徴的な存在として、このクーペがあるのです。

センチュリークーペのボディサイズは全長約5000mm×全幅1990mm×全高1430mm。ロングボディにぐっと低い車高の、スポーティなデザイン。サルーンのイメージからすると、まったくの別モノです。乗り降りしやすそうな、SUVとももちろん違います。

ただ、センチュリー3モデルには共通点があります。「日本の伝統文化を伝えるブランド」という点です。いままでのトヨタのモデルとは異次元の格上、別格のブランドととらえています。

鳳凰のエンブレムには「江戸彫金」、シート生地には「西陣織」といったように、日本のモノづくり、日本の伝統文化を感じさせるディテールがそこかしこに散りばめられています。

開催中のジャパンモビリティショ−2025で展示してあるセンチュリーのコンセプトカー。エレガント極まりありませんが、人に見られることを意識したものづくりをされているそう。詳細は本日公開予定の記事でご紹介します。#JMS2025 @TOYOTA_PR pic.twitter.com/cGb9PPkcMd - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 31, 2025

「人に見られる」のためのクーペ

Image: TOYOTA

クーペは、そのエクステリアデザインもさることながら、両開きでふすまのように開く、助手席側のドアもインパクト抜群です。これは障子やふすまのように、日本の様式美を取り入れたもの？

Image: TOYOTA

そういう見方もあるかもしれませんが、実は乗り降りする人の所作をいかに美しく見せるかを追求した結果、あのような形になったのです。2ドアのモデルで美しく乗り降りするには、スライドドアがいちばんと判断したのです。

Image: TOYOTA

センチュリーブランドの担当者はこう語っています。センチュリーのオーナーは常に「人から見られる」セレブリティです。そういうオーナーたちは、自分が心地いいかどうか、ということはもちろん、人からどう見られているか、どう見られたいかって考えるものなんですねえ。

Photo: Yohei Amazaki

これもまた、日本人らしい奥ゆかしいメンタリティだと感じられます。輸入車にはない、 日本人のための日本ブランド、センチュリーならではの発想ですね。

Source: センチュリー