「ドジャース大谷に負けない破壊力」大谷映美里、ミニスカメイドコスにファンもん絶！ 「可愛すぎて国が傾く」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは10月30日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を披露しました。
【写真】大谷映美里のメイドコスプレ姿
コメントでは「まって、可愛すぎて国が傾く」「なんですかこの可愛い生き物」「メイドさん可愛すぎる、、」「お金払います」「ドジャース大谷に負けない破壊力」「こおおおれは反則や」「破壊力すごすぎ」「可愛すぎて俺も着たい」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「なんですかこの可愛い生き物」「可愛すぎて俺も着たい」大谷さんは「お話し会で着たメイド服だよ〜」とつづり、5枚の写真を投稿。メイドコスプレをした自撮りショットです。着用しているメイド服は、青地に白いフリルやエプロンがついており、ミニ丈のスカートにニーハイソックスを合わせています。美しいおなかと絶対領域が目を引き、大谷さんのスタイルの良さが際立っています。
「かわいすぎて登場した瞬間倒れた」ほかにもコスプレ姿を披露している大谷さん。27日には「ハロウィンスペシャルということで！ ポイズン衣装での歌唱でした〜」とつづり、『不思議の国のアリス』のアリスのコスプレのような衣装姿を公開しました。ファンからは「初撃圧殺」「かわいすぎて登場した瞬間倒れた」「アリス衣装とうさ耳ちょー可愛かった！」などのコメントが寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
