日本一を決め、胴上げされるソフトバンクの小久保監督（撮影・柿森英典）

写真拡大 (全20枚)

日本シリーズを制し、笑顔で駆け出すソフトバンクの選手たち（撮影・佐藤雄太朗）
日本一を決め、胴上げされるソフトバンクの小久保監督（撮影・穴井友梨）
小久保監督（左）をねぎらう王会長（撮影・中村太一）
日本一を決め、記念撮影するソフトバンクの選手たち（撮影・星野楽）
シャンパンファイトのスタートを告げる周東（中央）は王会長、右から２人目は小久保監督（撮影・中村太一）
シャンパンファイトを楽しむ小久保監督（撮影・穴井友梨）
祝勝会を楽しむ柳田（撮影・中村太一）
シャンパンを浴びる周東（撮影・穴井友梨）
豪快にたる酒を浴びる小久保監督（撮影・星野楽）
祝勝会を楽しむ上沢（撮影・穴井友梨）
シャンパンを浴びる上沢（撮影・星野楽）
シャンパンを浴びる周東（撮影・星野楽）
シャンパンを浴びる有原（中央）（撮影・佐藤雄太朗）
シャンパンファイトを楽しむ松本晴（撮影・穴井友梨）
シャンパンを浴びる海野（撮影・穴井友梨）
祝勝会を楽しむ近藤（撮影・穴井友梨）
シャンパンファイトを楽しむ野村（右）とモイネロ（撮影・穴井友梨）
シャンパンを浴びるダウンズ（撮影・穴井友梨）
ヘルナンデス（左）にシャンパンを掛けられる倉野投手コーチ（撮影・穴井友梨）

 