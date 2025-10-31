ニューストップ > スポーツニュース > 写真で振り返る5年ぶり日本一＆祝勝会特別版【日本S第5戦 阪神ーソ… 写真で振り返る5年ぶり日本一＆祝勝会特別版【日本S第5戦 阪神ーソフトバンク戦】 写真で振り返る5年ぶり日本一＆祝勝会特別版【日本S第5戦 阪神ーソフトバンク戦】 2025年10月31日 15時54分 西スポWEB otto! リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全20枚) 日本シリーズを制し、笑顔で駆け出すソフトバンクの選手たち（撮影・佐藤雄太朗）日本一を決め、胴上げされるソフトバンクの小久保監督（撮影・穴井友梨）小久保監督（左）をねぎらう王会長（撮影・中村太一）日本一を決め、記念撮影するソフトバンクの選手たち（撮影・星野楽）シャンパンファイトのスタートを告げる周東（中央）は王会長、右から２人目は小久保監督（撮影・中村太一）シャンパンファイトを楽しむ小久保監督（撮影・穴井友梨）祝勝会を楽しむ柳田（撮影・中村太一）シャンパンを浴びる周東（撮影・穴井友梨）豪快にたる酒を浴びる小久保監督（撮影・星野楽）祝勝会を楽しむ上沢（撮影・穴井友梨）シャンパンを浴びる上沢（撮影・星野楽）シャンパンを浴びる周東（撮影・星野楽）シャンパンを浴びる有原（中央）（撮影・佐藤雄太朗）シャンパンファイトを楽しむ松本晴（撮影・穴井友梨）シャンパンを浴びる海野（撮影・穴井友梨）祝勝会を楽しむ近藤（撮影・穴井友梨）シャンパンファイトを楽しむ野村（右）とモイネロ（撮影・穴井友梨）シャンパンを浴びるダウンズ（撮影・穴井友梨）ヘルナンデス（左）にシャンパンを掛けられる倉野投手コーチ（撮影・穴井友梨） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 日本一奪還のソフトバンク、ポストシーズンを制した勝因を分析 1試合平均得点は2・7点も、1点差試合は5勝1敗 盤石な投手陣で逃げ切り勝ちを確立 【独占手記】「どうせ来年になったら誰も覚えていない」首位打者後の重圧乗り越えた日本一 ソフトバンク牧原大成が明かした昨秋の決断【日本シリーズ】 ソフトバンクの外国人4投手は残留確定 ダウンズは流動的