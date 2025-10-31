パルマが公開した彩艶の特別ショットが注目を集めている。(C)Getty Images

　パルマの公式日本語版Xが10月31日のハロウィンに合わせて投稿した、日本代表GK鈴木彩艶の特別ショットが注目を集めている。

　クラブは「ハッピーハロウィン！ パルマを応援しないと、ザイオンがイタズラしちゃうよ！」とのメッセージを添えて、ナイフを手に持つ彩艶のグラフィックを公開した。
 
　ハロウィン仕様の過激な一枚に、ファンからは以下のようなコメントが相次いだ。

「怖すぎる」
「絶対にイタズラでは済まされない絵面」
「パルマの広報最近ぶっ飛びすぎ」
「これが公式アカウントなのエグくて草」
「ザイオンにイタズラされるのはご褒美」
「ふざけすぎ笑」
「ホラー映画のポスターかな？」
「イタズラのレベル超えちゃってる」

　彩艶はパルマ在籍２年目の今季も、守護神としてチームを支えている。現地29日に行なわれたセリエA第９節のローマ戦では、１−２で敗れたものの、好セーブを連発。23歳GKのさらなる活躍に今後も注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】パルマ公式が公開した、鈴木彩艶の仰天ハロウィンショット