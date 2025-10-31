「ホラー映画のポスター？」パルマの日本代表GK、“怖すぎる”ハロウィンショットにファン驚き「公式なのエグくて草」
パルマの公式日本語版Xが10月31日のハロウィンに合わせて投稿した、日本代表GK鈴木彩艶の特別ショットが注目を集めている。
クラブは「ハッピーハロウィン！ パルマを応援しないと、ザイオンがイタズラしちゃうよ！」とのメッセージを添えて、ナイフを手に持つ彩艶のグラフィックを公開した。
ハロウィン仕様の過激な一枚に、ファンからは以下のようなコメントが相次いだ。
「怖すぎる」
「絶対にイタズラでは済まされない絵面」
「パルマの広報最近ぶっ飛びすぎ」
「これが公式アカウントなのエグくて草」
「ザイオンにイタズラされるのはご褒美」
「ふざけすぎ笑」
「ホラー映画のポスターかな？」
「イタズラのレベル超えちゃってる」
彩艶はパルマ在籍２年目の今季も、守護神としてチームを支えている。現地29日に行なわれたセリエA第９節のローマ戦では、１−２で敗れたものの、好セーブを連発。23歳GKのさらなる活躍に今後も注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パルマ公式が公開した、鈴木彩艶の仰天ハロウィンショット
