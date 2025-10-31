　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


54485.38　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
54422.29　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
54309.72　　ボリンジャー:＋3σ(26週)

52411.34　　★日経平均株価31日終値

52360.85　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51458.19　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
50845.96　　6日移動平均線
50512.32　　新値三本足陰転値
50405.20　　均衡表転換線(日足)
50281.58　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
50236.32　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
48494.08　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
48384.50　　均衡表基準線(日足)
48111.80　　25日移動平均線
47123.26　　均衡表転換線(週足)
46253.44　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
45987.27　　ボリンジャー:-1σ(25日)
45529.97　　13週移動平均線
44509.03　　均衡表基準線(週足)
44352.80　　均衡表雲上限(日足)
44319.72　　75日移動平均線
43862.74　　ボリンジャー:-2σ(25日)
42570.83　　均衡表雲下限(日足)
42565.87　　ボリンジャー:-1σ(13週)
42225.29　　26週移動平均線
41738.22　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40155.17　　200日移動平均線
39601.76　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38197.15　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36637.65　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35051.10　　均衡表雲上限(週足)
34169.01　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30140.86　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　96.14(前日92.60)
ST.Slow(9日)　　94.76(前日92.70)

ST.Fast(13週)　 94.75(前日93.55)
ST.Slow(13週)　 93.55(前日93.15)

［2025年10月31日］

