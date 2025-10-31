

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





54485.38 ボリンジャー:＋3σ(25日)

54422.29 ボリンジャー:＋3σ(13週)

54309.72 ボリンジャー:＋3σ(26週)



52411.34 ★日経平均株価31日終値



52360.85 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51458.19 ボリンジャー:＋2σ(13週)

50845.96 6日移動平均線

50512.32 新値三本足陰転値

50405.20 均衡表転換線(日足)

50281.58 ボリンジャー:＋2σ(26週)

50236.32 ボリンジャー:＋1σ(25日)

48494.08 ボリンジャー:＋1σ(13週)

48384.50 均衡表基準線(日足)

48111.80 25日移動平均線

47123.26 均衡表転換線(週足)

46253.44 ボリンジャー:＋1σ(26週)

45987.27 ボリンジャー:-1σ(25日)

45529.97 13週移動平均線

44509.03 均衡表基準線(週足)

44352.80 均衡表雲上限(日足)

44319.72 75日移動平均線

43862.74 ボリンジャー:-2σ(25日)

42570.83 均衡表雲下限(日足)

42565.87 ボリンジャー:-1σ(13週)

42225.29 26週移動平均線

41738.22 ボリンジャー:-3σ(25日)

40155.17 200日移動平均線

39601.76 ボリンジャー:-2σ(13週)

38197.15 ボリンジャー:-1σ(26週)

36637.65 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35051.10 均衡表雲上限(週足)

34169.01 ボリンジャー:-2σ(26週)

30140.86 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 96.14(前日92.60)

ST.Slow(9日) 94.76(前日92.70)



ST.Fast(13週) 94.75(前日93.55)

ST.Slow(13週) 93.55(前日93.15)



［2025年10月31日］



