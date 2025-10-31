元バレー代表“かおる姫”菅山かおる、14歳迎えた長男のお祝いショット添え祝福「超ーーーーイケメン」「えー！14歳で180cm?!」「大きくなったねー！」
女子バレーボール元日本代表で“かおる姫”の愛称でも親しまれた菅山かおるさん（46）が30日、自身のインスタグラムを更新。長男が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、バースデーケーキを前に笑顔を見せる長男を“顔出し”で披露した。
【写真】「えー！14歳で180cm?!」「超ーーーーイケメン」14歳迎えた長男の“顔出し”ショット披露の菅山かおるさん
「Happy Birthday」と祝福し、長男の近影を披露。ハッシュタグでは「#身長がもう少しで #180cm #去年はまだ #私より小さかったのに #頼りになるお兄ちゃん」と、この1年で身長169センチの菅山の背を追い越したことを伝えた。
コメント欄には「おめでとうございます」「えー！14歳で180cm?!」「大きくなったねー！」「超ーーーーイケメン」「かおる姫とにしむらさんの良いとこ取りのイケメンやん！」「一気に大人ぽくなりましたね」「身長一気に伸びて来て、益々楽しみですねぇ」「高身長でイケメンで将来有望すぎるね」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
菅山さんの夫は、プロビーチバレーボール選手・実業家の西村晃一（52）。2人の間には、長男、次男（11）が誕生している。なお、西村の身長は、公式プロフィールによると身長175センチ。
