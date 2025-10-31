大光銀、上期経常を23％上方修正

大光銀行 <8537> [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の19.5億円→23.9億円(前年同期は26.7億円)に22.6％上方修正し、減益率が27.2％減→10.8％減に縮小する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の40.3億円(前期は38.9億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

【第2四半期累計期間】 銀行単体において、積極的な営業推進や市場金利の上昇などにより、貸出金利息や有価証券利息配当金が当初予想を上回る見込みであることや、物件費を中心に経費が当初予想を下回る見込みであるほか、お取引先への経営改善支援に積極的に取り組み、実質与信関係費用が当初予想を下回る見込みであることなどから、連結・個別の業績予想について、前回発表予想を上方修正するものであります。【通期業績予想について】 2026年3月期通期の業績予想（連結・個別）につきましては、今後の金融市場や経済情勢などが不透明であることから、2025年5月9日公表の予想を据え置いております。＜ご参考：2025年5月9日公表の2026年3月期通期業績予想＞（連結） 経常収益 23,820百万円 経常利益 4,030百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 2,600百万円（個別） 経常収益 23,250百万円 経常利益 3,850百万円 当期純利益 2,510百万円※本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実 際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

