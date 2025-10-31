ホクシン、上期経常が赤字拡大で着地・7-9月期も赤字拡大

ホクシン <7897> [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は1億3100万円の赤字(前年同期は4900万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益は1億6100万円の黒字(前年同期は1500万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は5600万円の赤字(前年同期は4900万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-2.0％→-1.9％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

