ËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡¢³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥ÈÈï³²Ç¯´Ö8.5Ãû±ß¡£ÂçÃÝ¡Ö³¤³°¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅ¦È¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
10·î31Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î½ÐÈÇÊª¡Ö¤¿¤ÀÆÉ¤ß¡×¡¢À¤³¦¤ÇÇ¯£¸¡¥£µÃû±ß¡¡ÂÐºöÃÄÂÎ¡¢³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤òÄ´ºº¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´À¤³¦¤Ç¡Ö¤¿¤ÀÆÉ¤ß¡×¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î½ÐÈÇÊª¤Î³Û¤¬¿ä·×¤ÇÇ¯8.5Ãû±ß¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬ÂÐºöÃÄÂÎ¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¤Î½ÐÈÇÊª»Ô¾ì¤Î6ÇÜ¼å¤Îµ¬ÌÏ¤ËÁêÅö¤·¡¢ÂçÉôÊ¬¤ÏÌ¡²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
½¸±Ñ¼Ò¤ä¹ÖÃÌ¼Ò¡¢LINE¥ä¥Õー¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¼ÒÃÄÂÎ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖABJ¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
³èÆ°¤òÇÄ°®¤·¤¿913¤Î³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢6·î¤Î¹ñÊÌ¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤äÊ¿¶ÑÂÚºß»þ´Ö¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤¿¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È123¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢28.5²¯²ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤Ï7²¯»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£30Ê¬´Ö¤ÎÂÚºß¤Ë¤Ä¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹°ìºýÊ¬500±ß¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¶â³Û¤Ï·î7048²¯±ß¡£14²¯ºýÊ¬¤È»î»»¤·¤¿¡£Ç¯´Ö¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È8.5Ãû±ß¤ËÃ£¤·¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î½ÐÈÇ»Ô¾ìµ¬ÌÏ1.5Ãû±ß¤Î6ÇÜ¼å¤ËÁêÅö¤·¤¿¤È
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï³¤Â±¥µ¥¤¥È¤¬¾¡¼ê¤Ë¥¢¥Ë¥á¤È¤«Ì¡²è¤ò»È¤Ã¤Æ¶â¤â¤¦¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤è¤Í¡£¤â¤·¤½¤Î³¤Â±¥µ¥¤¥È¤¬¤Ê¤¯¤ÆÀµµ¬¤Î¥ëー¥È¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ì¡²è¤¬Ãæ¿´¤À¤±¤É¤â¡¢Ç¯8.5Ãû±ß¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡×
¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î®¤ì½Ð¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤·¹ñºÝÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ö»ä ¤³¤Î´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤ò²Î¤¤¤Ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤â¤¦ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¿ô¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ïµ´ÌÇ¤Î¿Ï²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¹ç¾§¤Ç¡×
ÂçÃÝ¡Ö²Î¤¦¤Î¡©¡×
¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ö¤Ï¤¤¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¤½¤ó¤ÊÉáÃÊ²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ´ÌÇ¤Î¿Ï¡£¤ß¤ó¤Ê²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤Î»ý¤Á²Î¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ÍÊ¸²½¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö³¤³°¤Î·º»öÅ¦È¯¤òÀ¯ÉÜ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È¼ý¤Þ¤ê¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Í¡×