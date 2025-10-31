◆国内男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ 第２日（３１日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）

選手会主催の新規大会の第２ラウンドが行われ、１６位で出た石川遼（カシオ）が９バーディー、３ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし通算８アンダーとし、２打差の２位に浮上した。「いいゴルフだったと思う。あと２日あるので、しっかり切り替えてやれれば。チャンスは全然あると思う」。雨の中、今季自己最多に並ぶ９バーディーを重ねた一日に合格点を与えた。

ショットで作った３メートル前後のチャンスをしっかりと決めていった。２番、９番の２つのパー５は、ともに第３打を「お先」の距離につけるバーディー。１１番パー３ではグリーンの外からウェッジで沈めてスコアを伸ばした。「昨日も今日も全体的にすごくいいゴルフができている。これだけ難しいコースで、いいショットやパットが打てれば、これだけバーディーを取れるというのは収穫だった」と振り返った。

一時はトップを捉えるも、終盤の５ホールで３つボギーをたたいた。５００ヤードのパー４の１４番は、ティーショットが右ラフへ。残り２３０ヤードの第２打はグリーン右の崖下に落ちた。１５番は第１打を左バンカーへ。ライが悪く出すだけになり、２ホール続けてスコアを落とした。「１４、１５はドライバーでミスをしてボギーになっているので修正したい」と口にした。「本当に楽しみ。いいからこそ、もっとできたなと思うところもある。明日もしっかり自分のゴルフを、やるべきことをしたい」。今季初優勝へ２打差で迎える週末も、変わらぬマインドで臨む。