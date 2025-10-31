フリーの谷尻萌アナウンサーが３１日に自身のインスタグラムを更新し、衣装ショットを公開した。

「おはようさん 急に寒くなったけどいかがお過ごしですか？」と書き始め、「私は寒くて薄手のマフラーデビューしちゃった 最近はきのこにハマっているよ〜 明日１１／１（土）８：２６−のめざトク！（インフォマーシャル）の衣装写真をはやめに載せておきます 関東にいらっしゃったらぜひみてね」とつづり、胸元に大きなリボンがついたピンクのトップスにグレーのスカートを合わせた姿を披露した。最後に「ほな素敵な金曜日にしましょ〜！！またね」とファンに呼びかけ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「おはようございます美脚美人可愛い」「萌ちゃん、 １日早くコーデ披露してくれてありがとうございます 今回もバツグンに可愛くて、永久保存版です めざどって関東しかやってないんですか？？知らなかった でも、萌ちゃん観（み）れるのは超アドバンテージです」「萌ちゃん おはようございます 胸のリボン 可愛い」「とてもステキな笑顔とコーディネートがお似合いでお綺麗で可愛らしいですね」「お疲れさまです！朝からかわいい萌ちゃん見られて嬉（うれ）しい」「カワイイお衣装着た萌ちゃん最強に可愛い 萌ちゃん大好きです」などの声が寄せられている。