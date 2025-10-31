阪神ファンとして知られるフリーアナウンサーの有働由美子が３１日、ニッポン放送のラジオ番組「うどうのらじお」で、阪神が敗れた日本シリーズについて語った。

阪神は、前日の３０日に行われた日本シリーズ第５戦でソフトバンクに２−３で敗戦。トータル１勝４敗となり、日本一を逃した。

有働は第４戦を甲子園球場で生観戦したというが、こちらも２−３で敗戦。観戦した感想を聞かれると、「その辺の記憶もあやふやで…。私、なんか日本シリーズの第１戦までは覚えてるんですけど、その後って野球、なんか中止になりましたよね？」と、阪神が勝った第１戦以来の記憶がないと話した。

さらに「正直ホークスさんにとっても、昨日はもし負けても、福岡で試合した方が営業的に良いでしょ？ 本拠地で胴上げっていう。なんかそういうたしなみみたいなもの、あるじゃないですか？」「日本一はホークスさんかもしれないけれども、まだまだ野球ファンを楽しませようかな〜、みたいなたしなみとかもあるかな？と昨日、ちょっと期待してたんですけど」とグチりまくった。

また敗退が決まった前日の夜は「ホントに阪神ファンやめたくなった」と衝撃の発言も。「好きすぎて、苦しすぎて、なんか明日からどうしよう？みたいな。週末に『どういうふうに見るか。試合を』みたいな。『予定をどう開けるか』みたいな、まで考えてたから。ファンでもいいけど期待しちゃいけなかったですね」

さらに「１年楽しませていただいたんで、特に今年はね。なんで、そこは幸せだったんですけど。なんかやっぱり、幸せなハネムーンが急に…。ハネムーンの帰りに『離婚しよう』と言われたみたいな、ぐらいのショックだったんですけど」と話していた。