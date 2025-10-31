◆プロボクシング ▽日本スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王座決定１０回戦 同級１位・玉山将弥―同級２位・神風藍（１１月１日、東京・後楽園ホール）

日本スーパーウエルター級王座決定戦の前日計量が３１日、都内で行われ、同級１位の玉山将弥（３２）＝帝拳＝が６９・５キロ、同級２位の神風藍（３１）＝ＲＫ蒲田＝が６９・６キロでクリアした。

当初は挑戦者決定戦として発表されていたが、ＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得した豊嶋亮太（２９）＝帝拳＝が日本王座を返上したため、王座決定戦に昇格となった。

玉山は２１年１２月に王者・小原佳太（三迫）に挑むも５回ＴＫＯ負け。約４年ぶり２度目の日本王座挑戦となる。王座決定戦となり「素直に嬉しい。運が巡ってきたなっていう感じでした」と笑顔を見せ、「この４年間でメンタル面が成長した。小原さんに負けてからも、ずっと勝ってきたわけじゃない。その中で得たものは結構多い。人間的にもタフになった。タイトルを取る準備はできました」と自信をのぞかせた。

悲願の王座獲得へ「やっぱり日本チャンピオンになるっていうのが、ボクシングを始めた時の一番最初の目標だった。何が何でも勝つっていうのが一番です」と力強く語った。

対する神風は日本王座初挑戦となる。「ここ（日本王座）を一番の目標にやってきた。気持ちの高ぶりもある。全部出して、取りに行きます」。３月の前戦で、リングネームを友松藍から改名した。「覚悟を持つという意味でつけさせてもらった。何か爪痕を残したい」と意気込んだ。

戦績は玉山が１５勝（８ＫＯ）５敗、神風は４勝（１ＫＯ）３敗２分け。