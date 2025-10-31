µµÅÄ¶½µ£»á¡¡ÏÂµ££Ö£ÓµþÇ·²ð¤Îà¶ØÃÇ¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯á¤ËÈÝÄêÅª¡Ö²¿¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¡©¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×
¡¡¶ØÃÇ¤Î¿ÈÆâÂÐ·è¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¡ª¡©¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¶½¹Ô¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµµÅÄ¶½µ£»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Äï¤Î£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£·°Ì¡¦ÏÂµ£¡Ê£³£´¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤È¡¢¤¤¤È¤³¤ÎÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé£¶°Ì¡¦µþÇ·²ð¡Ê£²£·¡á£Í£Ò¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µþÇ·²ð¤Ï£²£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¶½¹Ô¤Î¥¥ë¥®¥¹Âç²ñ¤Ç¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ËÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¡£¤½¤Î»î¹ç¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤ÏÆ±¶½¹Ô¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö¥«¥·¥á¥í¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢ÏÂµ£¤È¡ÊÂÐÀï¡Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¿ÈÆâÂÐ·è¤ò´õË¾¡£¥«¥·¥á¥íÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ÀßÄê¤·¤¿¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶½µ£»á¤ÏÅÔÆâ¤Ç£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡Ê£³£³¡áÎÐ¡Ë¤ÎÆ±µé£±°Ì¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê£³£¶¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¡Ê£±£²·î£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¥¹¥«¥¤¥¨¥¥¹¥Ý¡Ë¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¶ØÃÇ¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡ÖÃ¯¤¬¸«¤¿¤¤¡©¡¡¤ª¤â¤í¤¤¤«¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖµþÇ·²ð¤Ï¿¿·õ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¡Ø¤ä¤é¤·¤Æ¤ä¡¢¶½µ£¡Ù¤Æ¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¥«¥·¥á¥í¤Ë¾¡¤Æ¤ä¡Ù¸À¤¦¤¿¤é¥Û¥ó¥Þ¤Ë¾¡¤Á¤è¤Ã¤¿¡£¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¤ï¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡×¤È¶ì¾Ð¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¡©¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¡×¤È¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿ÈÆâÆ±»Î¤òÀï¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö°ã¤¦ÉñÂæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤Ê¤é¤ª¤â¤í¤¤¤«¤â¡££Á£Â£Å£Í£Á¤Î´ë²è¤Ç¡£³¬µé°ì½ï¤ä¤â¤ó¤Í¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·»ÄïÂÐ·è¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ê£Â£Ã´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤È¤³ÂÐ·è¤Ï¶Ø»ß¤¹¤ëÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤·ÏÃ¤¬Íè¤¿¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¼Â¸½¤·¤Æ¤â¸åÌ£¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¿ÈÆâÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ï¸¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£