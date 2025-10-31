テレビ朝日の松尾由美子アナウンサーが３１日までに自身のＳＮＳを更新。ホワイトコーデの衣装ショットを公開した。

松尾アナはインスタグラムに「今日もお疲れ様です。田畑アナウンサーがハロウィンのおやつを差し入れてくれました みんな駅伝に向けて頑張っていただけに感激！松尾は駅伝には関わりませんが、アナウンス部公式ＳＮＳの編集作業で目がチラチラしていただけに感激！便乗して美味（おい）しくいただきました」（原文ママ）とつづり、ワンピースと黒線が入ったハーフジャケットを身にまとい、全身ホワイトコーデ姿を披露。

続けて、「皆さんはハロウィン何かしますか？」と尋ね、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「何もせず通常運転ですｗ」「ハロウィンは特に何もしないけど（笑）なんだかちょっとワクワクしますよね」「由美子さんの笑顔が最大の癒しです」「由美子さん、素敵すぎます」「なんて素敵なんだろう」「由美子さんは何でそんなに可愛いの」「髪をしばらないお姿ひさびさに拝見しました」などのコメントが寄せられている。