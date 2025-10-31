坂本龍一とNYで食事したはるな愛 「本当？」「似た人じゃない？」大竹まこと何度も疑う
お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。10月31日の放送は、ゲストに坂本美雨さんを迎え、金曜パートナーのはるな愛とともに話を伺った。
はるな「本日のお客様は、坂本美雨さんで～す」
坂本「よろしくお願いしま～す」
はるな「よろしくお願いします。美雨ちゃ～ん」
大竹「はい、ようこそ。お知り合いですか？」
はるな「私は舞台を今、一緒に稽古させていただいてて。その前に実は、パラリンピックの開会式で」
坂本「ご一緒しました」
はるな「でもね、ご一緒っていっても」
坂本「そう」
はるな「コロナ禍だったから」
坂本「もう本当に厳重に気をつけてね」
はるな「みんなパート別で練習して、なかなか会えなかったんですけど、最後の国立競技場の時にお会いできて。私、あの、お父様に、龍一さんに」
大竹「坂本龍一さん」
はるな「ニューヨークで何度かお食事させていただいたので」
大竹「またあ！ 本当？」
はるな「あ、はい」
坂本（笑）
はるな「本当なんですよ」
大竹「似た人とか、そういうのじゃないの？」
はるな「ネタ？」
坂本「（笑）似た人」
はるな「あ、似た人。似た人だったのかな。そっくりさんか？ いや、でもね、それでパラリンピック開会式ね、お嬢さんと一緒に舞台出させてもらいますって送ったら、「え、そうなの？」って。私が先に言ったみたいになっちゃったけど、なんか「あ、そうなんだ」みたいな返しをLINEでくれて。そう、楽しみだみたいなこと言ってくださって」
大竹「…ニューヨークで？」
はるな「はい」
大竹「坂本龍一さんと？」
はるな「はい」
大竹「えらい自慢だね、それ」
はるな「これは本当に人生の中で、一番の自慢の自慢ですよ。ホントね」
坂本「そのパラリンピックから何年か経って。2年ぐらい経ってからね。やっとみんなまた集まって、あの頃の打ち上げをしようよってなったじゃないですか。その時に」
はるな「そうだ」