令和8年度公立高校入試 願書提出は推薦1月20日～・一般2月5日～【鹿児島県高校入試・入学者選抜2026】
鹿児島県 公立高校入試・受験日程
鹿児島県教育庁は10月31日、令和8年度の公立高等学校入学者選抜実施要綱を公表しました。新たに出願期間などが発表になりました。
令和8年度の公立高校の入学者選抜の主な日程は以下の通りです。【推薦入学者選抜と帰国生徒等特別入学者選抜 連携型中高一貫教育校（喜界高校・与論高校）入学者選抜】
出願期間は、令和8年1月20日から1月26日正午までとなっています。
面接・作文などが2月3日、合格者内定が2月9日、合格発表は3月12日午前11時以降です。
県内「学区外許可申請」、「学区指定申請」の市町村教委締め切りは12月5日です。楠隼高校
楠隼高等学校入学者選抜については、出願期間が令和8年1月9日から1月16日まで（郵送のみ受付、簡易書留、当日消印有効）です。
学力検査は国語、数学、英語で、2月3日です。楠隼高校と鹿児島市で実施されます。
合格者発表は2月6日午前10時以降に行われます。一般入試
一般入学者選抜では、出願期間が令和8年2月5日から2月12日正午まで、出願変更期間が2月16日から2月20日正午までとなっています。
学力検査は、国語、理科、英語が3月4日、 社会、数学が3月5日、 追加の選抜が3月10日、 合格発表が3月12日午前11時以降に行われます。
県内「学区外許可申請」、「学区指定申請」の市町村教委締め切りは12月5日です。第二次入学者選抜
出願期間が令和8年3月17日から3月18日正午まで、面接・作文などが3月19日、合格者発表が3月23日午後2時以降です。通信課程
願書提出が3月9日～27日正午まで、選抜結果通知が4月1日～2日までです。
入学者選抜の日程や詳細については、鹿児島県のホームページに掲載されています。
