クマの出没が各地で続発する〝異常事態〟を受け、山形県の緊急対策会議が31日、開かれました。会議では、自衛隊の派遣要請が必要かどうかー県内全ての市町村から聞き取りを進めている状況などが報告されました。



緊急会議では秋田県が要請した自衛隊派遣について県内の35市町村に必要かどうかの聞き取りを進めている状況が報告されました。





吉村知事「今後必要になった際に速やかに要請できるように派遣の基準や対応可能な業務を整理することが必要」県によりますと31日までに回答してきた市町村で、「自衛隊派遣が必要」としたところはないということです。吉村知事は自衛隊派遣について山形県だけでなく北海道、東北を含め広域的な連携も必要になるとの考えを示しました。吉村知事「現時点で目の前のことに対して、どういうことを要請できるか中長期的な視点でどういうことを要請していくべきか両面からしっかり考えて連携してあたっていきたい」自衛隊への派遣要請については11月6日に青森県で開かれる北海道東北地方知事会議で議論される予定です。緊急会議ではこのほか、県内のクマの目撃件数が10月26日までに1906件に上り、過去最多を更新し続けている状況も報告されました。一方、クマの駆除をめぐって警察庁は、北海道警と東北6県の県警にライフル銃使用の検討を指示しました。機動隊での実施を想定したもので、県警では11月中旬までに政府が取りまとめる「クマ被害対策施策パッケージ」の公表後に具体的な検討に入る方針です。