３１日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に３日続伸。ＡＩ・半導体関連株への人気は続き日経平均株価は５万２０００円を突破し、連日の最高値に沸いた。



大引けの日経平均株価は前日比１０８５円７３銭高の５万２４１１円３４銭。プライム市場の売買高概算は２８億８５２４万株。売買代金概算は８兆５６４５億円となった。値上がり銘柄数は９７１と全体の約６０％、値下がり銘柄数は５８０、変わらずは６５銘柄だった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウが１０９ドル安と軟調だったが、取引終了後に発表されたアップル＜ＡＡＰＬ＞やアマゾン＜ＡＭＺＮ＞の決算内容は良好だった。これを受け、米ナスダック１００指数の先物が上昇したほか、為替の円安が進行したことも好感され、日経平均株価は値を上げてスタート。ＡＩ・半導体関連などハイテク株を中心に買いが集まり、上昇幅は１０００円を超え５万２０００円を突破した。週末・月末に加え３連休を控え、上値では利益確定や持ち高調整の売りも出やすく、日経平均株価は前引けにかけ一時、伸び悩んだ。しかし、後場に入ってから再び買い人気が強まった。結局、日経平均株価は５万２４００円台まで値を上げ、３日連続で最高値を更新した。



個別銘柄では、アドバンテスト＜6857＞やソフトバンクグループ＜9984＞、東京エレクトロン＜8035＞が高く、フジクラ＜5803＞やファーストリテイリング＜9983＞、三菱重工業＜7011＞が買われた。今期業績予想の上方修正を発表した日立製作所＜6501＞は買い人気となり最高値を更新した。イビデン＜4062＞やＳＣＳＫ＜9719＞、村田製作所＜6981＞が急伸し、ＪＴ＜2914＞やコナミグループ＜9766＞が大幅高となった。



半面、レーザーテック＜6920＞やキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、キーエンス＜6861＞が安く、トヨタ自動車＜7203＞やＮＥＣ＜6701＞は軟調。武田薬品工業＜4502＞や住友商事＜8053＞が値を下げた。オリエンタルランド＜4661＞やＤＭＧ森精機＜6141＞、デンソー＜6902＞は急落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

