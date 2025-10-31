両エースの激突へ シュナイダー監督「ケビンは準備万端だ」「第6戦はヤマモトというタフな投手。簡単な試合にはならない」



山本由伸・ゴーズマン PHOTO:Getty Images

2025年10月31日（日本時間11月1日）、ワールドシリーズはついに運命の第6戦を迎える。

舞台をトロントのロジャース・センターに移し、ブルージェイズは3勝2敗で王手。

一方、崖っぷちに立たされたロサンゼルス・ドジャースは、世界一連覇の望みをつなぐために、日本が誇る右腕・山本由伸（27）をマウンドに送り出す。

ブルージェイズの先発はエースのケビン・ゴーズマン。両リーグを代表する技巧派投手が、シリーズの命運を握る一戦に挑む。

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は第5戦後、「ケビンにボールを託せるのは最高の気分です。彼がマウンドにいる時、チームは常に落ち着いていられる」と語った。

このシリーズでイェサベージ、ビーバーといった先発陣が安定した投球を見せてきた中、ブルージェイズがここで頼るのは経験豊富な右腕だ。

ゴーズマンは今季ポストシーズン3試合で防御率2.11、シリーズを通して低めへの分岐球とスプリットを武器に安定したパフォーマンスを続けている。

「ヤマモトは素晴らしい投手。相手も簡単にはいかない試合になるだろう」と語りつつも、シュナイダー監督の表情には自信が漂っていた。

一方のドジャースは、山本由伸にこの運命のマウンドを託す。前回登板の第2戦では105球完投勝利の快投を見せ、ワールドシリーズ史に残る投球と称された。

ロバーツ監督も「ヤマモトは素晴らしい準備をしてくれている。彼の闘志と集中力は、我々が必要としているものだ」と信頼を寄せる。

チームは第5戦で敗れ、シリーズは2勝3敗。背水の状況の中、山本が再び勝利の流れを取り戻せるかが最大の焦点だ。

山本は試合前、「勝つことだけを考えている。とにかく目の前の試合に集中して、いつも通りのプレーをする。とにかく最高の準備をして、100％の自分で挑みたい。勝つしかない」と語り、延長18回の死闘、第5戦の完敗を経ても、彼の表情に迷いはない。

指揮官ロバーツも、「このチームは崖っぷちを何度も乗り越えてきた。ヤマモトがその中心になると信じている」と期待を隠さない。

第5戦で12奪三振を記録したブルージェイズの若き右腕イェサベージがチームに勢いをもたらしたのに対し、ドジャースにとっては山本が"流れを変える存在"となる。

一方のゴーズマンにとっても、ドジャース打線との再戦は容易ではない。第2戦では大谷翔平、フリーマン、ベッツらに的確に対応しながらも、長打を許した場面もあった。

「どんなに経験豊富な投手でも、この打線と戦う時は細心の注意が必要だ」とシュナイダー監督は語る。

それでもゴーズマンは、「このチームの信頼を背負うことが自分の誇りだ。全力で投げるだけ」と言葉少なに闘志を見せた。

エースの誇りとプライドを懸けた、究極の投手戦が始まる。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」