メインシナリオ・・・上値模索、前日の高値154.45が最初の関門。前日、10日に付けた直近の高値153.27を突破し、154円台半ばまで上値を伸ばした。目先、上値模索しそうだ。前日の高値154.45が最初の関門。高値更新となれば、2月12日の高値154.80や節目の155.00がターゲットになる。155円台に乗せるようなら、2月3日の高値155.89や節目の156.00を目指そう。



サブシナリオ・・・直近10営業日で陰線が2本しかなく、買い過熱感がある。売りが先行すれば、節目の153.50付近が支持になる。同水準を下抜くと、節目の153.00や一目均衡表の転換線がある152.46を目指そう。同線を割り込むと、節目の152.00や21日線151.85を意識した展開になる。



MINKABU PRESS

外部サイト