³ÚÅ·¤¬4°Ì»ØÌ¾¤ÎÂç±É¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡°¦·É¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤¬¡Ö¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¡×¤È´üÂÔ
¡¡³ÚÅ·¤«¤é4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿³ØË¡ÀÐÀî¡¦Âç±ÉÍøºÈÊá¼ê¡Ê18¡Ë¤¬31Æü¡¢Ê¡Åç¸©ÀÐÀîÄ®¤ÎÆ±¹»¤Ç°¦·É¾°»Ë¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¡¢¶áÆ£¹°¼ù¥¹¥«¥¦¥È¤Î»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¡Ö¸·¤·¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡1Ç¯½©¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î4ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢Ä¹ÂÇ¤È±óÅê115¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯¸ª¤¬¸÷¤ë¹¥ÁÇºà¡£°¦·É¾°»Ë¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¡£Âç±É¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿¹¤òÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ëµó¤²¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸º¸ÂÇ¤Á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£