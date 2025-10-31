◇男子ゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズカップ第2日（2025年10月31日 千葉県 成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）

第2ラウンドが行われ、16位で出た石川遼（34＝CASIO）が9バーディー、3ボギーのこの日ベストに並ぶ65をマークし、通算8アンダー。首位と2打差2位に浮上した。

「昨日も今日も全体的には凄くいいゴルフができている。これだけ難しいコースでいいショットだったり良いパットだったりが打てれば、これだけバーディーが取れるっていうのは収穫だった」

2番パー5、第3打目をピンそば30センチにつけてバーディーを奪い、続く3番でも奥から約3メートルを沈めるなど、5つスコアを伸ばして折り返した。

後半も10番で2メートルを沈め、11番ではチップインバーディー。13番でもスコアを伸ばし、単独首位に浮上した。難関ホールの14、15番の連続ボギーを叩き後退したものの、17番で約3メートルを沈めた。最終18番で1メートルのパーパットを外したが、終盤は雨が強まる中、バーディーラッシュでV争いに浮上した。

今季初優勝へ、好位置で週末を迎える。「本当に楽しみですし、課題の多い2日間。良いからこそ、自分でもっとできたなと思うところもある。でも、いい感じになってきているので、明日もしっかり自分のゴルフを、やるべきことをしたい」と言葉に力を込めた。