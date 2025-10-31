ÇìºùË²¡¢¿·»°Ìò¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡¡22ºÐ¿·±Ô¡ÖÂç¾¡¤Á¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡ÊÊ¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¡Ë¤¬31Æü¡¢¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÁ°¤Ë°ìÆü¸ÂÄê¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ø·Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¤ÎÇìºùË²¤¬Ç®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿·Î¸Å¤ò¸«¤»¤¿¡£¿·»°Ìò¾º¿Ê¤Ë¸þ¤±¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤Î¿·±Ô¤ÏËëÆâ¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤È¶ÓÉÙ»Î¤é¤È20ÈÖ¼è¤Ã¤Æ5¾¡»ß¤Þ¤ê¡£¡Ö±¦Á°¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤Ã¤Æ¹¶¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£¤¿¤À±¦Á°¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯Î©¤Á¹ç¤¤¤Ë°Õ¿Þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡2¾ì½êÂ³¤±¤Æ²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤«¤é¶âÀ±¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5¾ì½êÁ´¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£ÍË¾³ô¤Ï¡Ö»°Ìò¡¢Âç´Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î°ÌÃÖ¤ÇÂç¾¡¤Á¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£