中山福、上期経常は89％増益で上振れ着地

中山福 <7442> [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比89.1％増の3.4億円に拡大し、従来予想の2.4億円を上回って着地。

通期計画の7.8億円に対する進捗率は44.6％となり、5年平均の42.9％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比40.7％増の4.3億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比6.8％増の1.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の0.4％→0.7％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

