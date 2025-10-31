プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツに育成5位で指名されたオイシックス新潟アルビBCの知念大成選手のもとに球団の関係者があいさつに訪れました。



31日、オイシックスの知念大成選手を訪ねたのは読売ジャイアンツのスカウト、榑松伸介さんと斎藤宜之さんです。



【榑松伸介スカウトディレクター】

「試合数も相当重ねられているんで、他のアマチュア選手とちょっと違いますよね」





知念選手は今シーズン、イースタン・リーグで打点王と最多安打のタイトルを獲得。ジャイアンツに育成5位で指名されました。阿部監督から預かってきたというドラフト会議で関係者が使用したIDとピンバッジが知念選手に贈られました。【榑松伸介スカウトディレクター】「1年目から勝負していただいて、1軍でというイメージは我々も持っていますし、期待もしています。」【知念選手】「必死さというのを評価してくれたので、自分が持っているものを何でもいいので、一つでもいい方向に行くように優勝できるように、ジャイアンツのためにやっていきたいなと思います」11月23日に行われるジャイアンツのファンフェスタでは知念選手の新たなユニフォーム姿が見られる予定です。