三遠が前奈良のダラスと短期契約…北郷GM「感謝しかありません」負傷者相次ぎ緊急補強

10月31日、B1西地区の三遠ネオフェニックスは、バンビシャス奈良を退団したジョーダン・ダラスと、2025－26シーズンの短期契約に合意したと発表した。

アメリカ出身で現在28歳のダラスは、208センチ108キロのパワーフォワード兼センター。シアトル大学を卒業後、デンマークでプロデビューを果たすと、その後もヨーロッパの中堅リーグを渡り歩く。Bリーグデビューを果たした今シーズンは開幕から9試合全てに先発出場し、6.0得点6.0リバウンドを記録していたが、28日付で双方合意の上で契約解除となっていた。

新天地となる三遠は、24日にダリアス・デイズ、31日にヤンテ・メイテンがインジュアリーリスト入りする緊急事態に陥っている。北郷謙二郎ゼネラルマネージャーは「怪我人が相次ぎチームとして非常に苦しい中、短期での契約を決断してくれたジョーダン・ダラス選手には感謝しかありません。彼の持つフィジカルと経験が、チームに新たなエネルギーをもたらしてくれることを期待しています」とコメント。

開幕早々に“B1昇格”となったダラスは、「チームに加入することが楽しみですし、自分のできる限り貢献したいと思います。ブースターの皆さんの前でプレーできることをの楽しみにしています」と、ファンにあいさつした。

【動画】ダラスが来日後最多15得点…愛媛戦のハイライト映像