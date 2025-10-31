　10月31日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2946銘柄。東証終値比で上昇は1184銘柄、下落は1692銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが91銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1950>　日本電設　　　　　 3350　　+469（ +16.3%）
2位 <4082>　稀元素　　　　　　 1466　　+158（ +12.1%）
3位 <6185>　ＳＭＮ　　　　　　529.8　 +56.8（ +12.0%）
4位 <5821>　平河ヒューテ　　　 2600　　+275（ +11.8%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 1875　+190.5（ +11.3%）
6位 <1847>　イチケン　　　　　 4150　　+290（　+7.5%）
7位 <6157>　日進工具　　　　　　815　　 +49（　+6.4%）
8位 <7625>　Ｇダイニング　　　　400　　 +22（　+5.8%）
9位 <6810>　マクセル　　　　　 2360　　+121（　+5.4%）
10位 <6770>　アルプスアル　　　 2051　+105.0（　+5.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1662>　石油資源　　　　 1088.1　-197.9（ -15.4%）
2位 <6309>　巴工業　　　　　　 1350　　-236（ -14.9%）
3位 <6190>　フェニクスＢ　　　　460　　 -72（ -13.5%）
4位 <9325>　ファイズＨＤ　　　 1057　　-163（ -13.4%）
5位 <6526>　ソシオネクス　　　 3060　-431.0（ -12.3%）
6位 <7735>　スクリン　　　　　13060　 -1625（ -11.1%）
7位 <7731>　ニコン　　　　　　 1616　-186.0（ -10.3%）
8位 <5612>　鋳鉄管　　　　　　 1630　　-164（　-9.1%）
9位 <6932>　遠藤照明　　　　　 2055　　-205（　-9.1%）
10位 <3482>　ロードスター　　　 2950　　-280（　-8.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 1875　+190.5（ +11.3%）
2位 <6770>　アルプスアル　　　 2051　+105.0（　+5.4%）
3位 <6920>　レーザーテク　　　29850　 +1440（　+5.1%）
4位 <5214>　日電硝　　　　　　 5445　　+245（　+4.7%）
5位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　356　 +10.6（　+3.1%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　　467　 +13.4（　+3.0%）
7位 <5333>　ガイシ　　　　　　 2665　 +59.0（　+2.3%）
8位 <6954>　ファナック　　　　 5016　　+107（　+2.2%）
9位 <4503>　アステラス　　　　 1642　 +28.5（　+1.8%）
10位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 1840　 +23.5（　+1.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　　 3060　-431.0（ -12.3%）
2位 <7735>　スクリン　　　　　13060　 -1625（ -11.1%）
3位 <7731>　ニコン　　　　　　 1616　-186.0（ -10.3%）
4位 <8015>　豊田通商　　　　 4481.4　-235.6（　-5.0%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 1515　 -47.5（　-3.0%）
6位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 3820　　-103（　-2.6%）
7位 <6723>　ルネサス　　　　 1880.5　 -30.5（　-1.6%）
8位 <8035>　東エレク　　　　　33701　　-479（　-1.4%）
9位 <9766>　コナミＧ　　　　25489.5　-250.5（　-1.0%）
10位 <7453>　良品計画　　　　　 3140　 -29.0（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース