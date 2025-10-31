[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1184銘柄・下落1692銘柄（東証終値比）
10月31日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2946銘柄。東証終値比で上昇は1184銘柄、下落は1692銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが91銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の31日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1950> 日本電設 3350 +469（ +16.3%）
2位 <4082> 稀元素 1466 +158（ +12.1%）
3位 <6185> ＳＭＮ 529.8 +56.8（ +12.0%）
4位 <5821> 平河ヒューテ 2600 +275（ +11.8%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1875 +190.5（ +11.3%）
6位 <1847> イチケン 4150 +290（ +7.5%）
7位 <6157> 日進工具 815 +49（ +6.4%）
8位 <7625> Ｇダイニング 400 +22（ +5.8%）
9位 <6810> マクセル 2360 +121（ +5.4%）
10位 <6770> アルプスアル 2051 +105.0（ +5.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1662> 石油資源 1088.1 -197.9（ -15.4%）
2位 <6309> 巴工業 1350 -236（ -14.9%）
3位 <6190> フェニクスＢ 460 -72（ -13.5%）
4位 <9325> ファイズＨＤ 1057 -163（ -13.4%）
5位 <6526> ソシオネクス 3060 -431.0（ -12.3%）
6位 <7735> スクリン 13060 -1625（ -11.1%）
7位 <7731> ニコン 1616 -186.0（ -10.3%）
8位 <5612> 鋳鉄管 1630 -164（ -9.1%）
9位 <6932> 遠藤照明 2055 -205（ -9.1%）
10位 <3482> ロードスター 2950 -280（ -8.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 1875 +190.5（ +11.3%）
2位 <6770> アルプスアル 2051 +105.0（ +5.4%）
3位 <6920> レーザーテク 29850 +1440（ +5.1%）
4位 <5214> 日電硝 5445 +245（ +4.7%）
5位 <6472> ＮＴＮ 356 +10.6（ +3.1%）
6位 <4005> 住友化 467 +13.4（ +3.0%）
7位 <5333> ガイシ 2665 +59.0（ +2.3%）
8位 <6954> ファナック 5016 +107（ +2.2%）
9位 <4503> アステラス 1642 +28.5（ +1.8%）
10位 <5406> 神戸鋼 1840 +23.5（ +1.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 3060 -431.0（ -12.3%）
2位 <7735> スクリン 13060 -1625（ -11.1%）
3位 <7731> ニコン 1616 -186.0（ -10.3%）
4位 <8015> 豊田通商 4481.4 -235.6（ -5.0%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 1515 -47.5（ -3.0%）
6位 <5332> ＴＯＴＯ 3820 -103（ -2.6%）
7位 <6723> ルネサス 1880.5 -30.5（ -1.6%）
8位 <8035> 東エレク 33701 -479（ -1.4%）
9位 <9766> コナミＧ 25489.5 -250.5（ -1.0%）
10位 <7453> 良品計画 3140 -29.0（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
