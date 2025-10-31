東京株式（大引け）＝１０８５円高と３日続伸、ＡＩ人気で５万２０００円突破 東京株式（大引け）＝１０８５円高と３日続伸、ＡＩ人気で５万２０００円突破

３１日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に３日続伸。ＡＩ・半導体関連株への人気は続き日経平均株価は５万２０００円を突破し、連日の最高値に沸いた。



大引けの日経平均株価は前日比１０８５円７３銭高の５万２４１１円３４銭。プライム市場の売買高概算は２８億８５２４万株。売買代金概算は８兆５６４５億円となった。値上がり銘柄数は９７１と全体の約６０％、値下がり銘柄数は５８０、変わらずは６５銘柄だった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウが１０９ドル安と軟調だったが、取引終了後に発表されたアップル やアマゾン＜AMZN＞の決算内容は良好だった。これを受け、米ナスダック１００指数の先物が上昇したほか、為替の円安が進行したことも好感され、日経平均株価は値を上げてスタート。ＡＩ・半導体関連などハイテク株を中心に買いが集まり、上昇幅は１０００円を超え５万２０００円を突破した。週末・月末に加え３連休を控え、上値では利益確定や持ち高調整の売りも出やすく、日経平均株価は前引けにかけ一時、伸び悩んだ。しかし、後場に入ってから再び買い人気が強まった。結局、日経平均株価は５万２４００円台まで値を上げ、３日連続で最高値を更新した。



個別銘柄では、アドバンテスト<6857.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、東京エレクトロン<8035.T>が高く、フジクラ<5803.T>やファーストリテイリング<9983.T>、三菱重工業<7011.T>が買われた。今期業績予想の上方修正を発表した日立製作所<6501.T>は買い人気となり最高値を更新した。イビデン<4062.T>やＳＣＳＫ<9719.T>、村田製作所<6981.T>が急伸し、ＪＴ<2914.T>やコナミグループ<9766.T>が大幅高となった。



半面、レーザーテック<6920.T>やキオクシアホールディングス<285A.T>、キーエンス<6861.T>が安く、トヨタ自動車<7203.T>やＮＥＣ<6701.T>は軟調。武田薬品工業<4502.T>や住友商事<8053.T>が値を下げた。オリエンタルランド<4661.T>やＤＭＧ森精機<6141.T>、デンソー<6902.T>は急落した。



出所：MINKABU PRESS