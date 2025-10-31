坂口健太郎、さっぱり短髪＆口ひげとあごひげ姿に 役作りで「なかなか大変な役をやっていたんです」
俳優の坂口健太郎（34）、渡辺謙（66）が10月31日、都内で行われた映画『盤上の向日葵』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】渋いやり取り！渡辺謙から腕をトントンされる坂口健太郎
すっきりした短髪に口ひげ、あごひげ姿で登場した坂口。「ついにこの映画が封切りの日を迎えました」と感慨を語った。その後、短髪について問われると「初日のために」と坂口はうそぶきながら「ちょっと役で。なかなか大変な役をやっていたんです」と明かしていた。
イベントには原作の柚月裕子氏も参加した。
本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる作家・柚月裕子氏による傑作ミステリーが原作。物語は、ある山中で発見された身元不明の白骨死体から始まる。唯一の手がかりは、死体と共に見つかった高級な将棋の駒。その駒は、現存するのが世界にわずか7組のみという非常に貴重な品であり、持ち主が将棋界に突如現れた異色の若手棋士・上条桂介（坂口）であることが判明する。捜査が進む中、裏社会で生きる伝説の賭け将棋師・東明重慶（渡辺）の存在が浮かび上がる。上条と東明の間には、いったいどんな過去が隠されているのか…。
