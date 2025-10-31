山手線×クレパスのコラボも！JR山手線の環状運転100周年を記念したグッズが発売

JR山手線の環状運転100周年を記念したグッズが発売されます。

山手線が環状運転を開始してから、2025年11月1日で100周年。これを記念し、山手線環状運転100周年記念グッズが4種発売。

記念グッズ第一弾として、「山手線環状運転100周年記念クレパス Ⓡ」、第二弾として、2025年11月14日(金)より「ステッカー(山手線)」「３ポケットクリア ファイル(山手線)」「硬券マグネット(山手線)」が登場。

山手線環状運転100周年記念クレパス®

山手線×クレパス 100周年記念コラボ。山手線環状運転100周年と、クレパスの販売100周年を記念した特別コラボ商品が登場。おなじみのクレパスのデザインに、山手線のモチーフをあしらった限定仕様。箱や巻紙に山手線の車両や路線をイメージしたイラストが描かれた、鉄道ファンも文具ファンも見逃せないアイテムです。

ステッカー(山手線)

100年前に山手線を走行していたナデ6110形式と、現在走行しているE235系が夢のコラボ。どこか懐かしいレトロ調のデザインと、100周年の特別感を演出する、車両を囲むゴールドの環状線がポイントです。​スマホケースにも挟める、手のひらサイズです。

３ポケットクリアファイル(山手線)

100年前に山手線を走行していたナデ6110形式と、現在走行しているE235系が夢のコラボ。レトロアートが可愛らしい山手線の3ポケットクリアファイル。背景までこだわった3枚のイラストが、100周年の歴史を表現しています。レイヤーごとに異なる絵柄でデザインされているため、書類を入れる場所によって絵柄が変わる点もポイントです。

硬券マグネット(山手線)

硬券切符原紙の本格仕様で鉄道ファン心をくすぐる硬券マグネットが、山手線環状運転100周年記念デザインで登場。E２３５系車両をメインに、１００周年の日付等が描かれた遊び心溢れるデザインのマグネット。硬券の中でも最も身近なA型サイズで作られており、こだわりが詰まっています。台紙には全３０駅の駅名がデザインされ、マグネット単体だけでなく、台紙ごと貼り付けても映えるのも魅力です。

記念グッズは、2025年11月1日（土）より「山手線環状運転100周年記念クレパスⓇ」、2025年11月14日(金)より「ステッカー(山手線)」「３ポケットクリアファイル(山手線)」「硬券マグネット(山手線)」が、JR東日本商事が運営するTRAINIART(トレニアート) 等で発売されます。