ZARDデビュー35周年を記念して、ベストアルバム『Golden Best 〜15th Anniversary〜』のアナログレコード化が決定した。完全生産限定となる同アナログ盤のリリースは、35回目のデビュー日(2月10日)直前、2026年2月4日となる。

『Golden Best 〜15th Anniversary〜』は2006年にリリースされ、ミリオンセールスを記録したZARD究極のベストアルバムだ。2007年に逝去した坂井泉水が生前最後に発表した作品でもある。

今回のアナログレコード化にあたり、カッティングは日本屈指のマスタリングエンジニア／カッティングエンジニアの小鐡徹が担当した。“ZARDを大好き”という小鐵により刻まれたZARD永遠のスタンダードナンバーは、アナログならではの温かみと奥行きのあるサウンドとして届けられる。

また、豪華パッケージはもちろん、CD封入特典をLPサイズに合わせたほか、WEB対応に変更して付属することに加え、アナログレコードで再生した音源をデジタルダウンロードできるダウンロードカードも封入される予定だ。

■完全生産限定アナログレコード『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』

【アナログ盤(LP4枚組)】

JBJJ-9001~04 18,000円(税込)

・LP4枚組全27曲収録

・ダブル紙ジャケット

・豪華三方背ボックス仕様

・ライナーノーツ封入：小胗大輔 執筆(Interview inc.代表／音楽ライター・評論家)

・40P歌詞ブックレット封入：未公開を含め本作のために新たにフォトをセレクト

・「Golden History 1991〜2006」封入：CDにも封入されている坂井泉水のコメント入りヒストリーをLPサイズに合わせた二つ折り仕様で封入

・スペシャル映像視聴用シリアルナンバー封入：CD初回限定盤特典DVDに収録されたTV SPOT映像をWEB視聴できるシリアルナンバー(視聴期限2027年2月28日まで)

・ダウンロードカード封入：アナログレコード音源がデジタルダウンロード出来るシリアルナンバー入りカード

●アナログ盤 収録曲

［DISC 1 ◆◆◆◆◆◆］

▼Side A

1 Good-bye My Loneliness

2 眠れない夜を抱いて

3 IN MY ARMS TONIGHT

▼Side B

1 負けないで

2 君がいない

3 揺れる想い

4 もう少し あと少し…

［DISC 2 ◆◆◆◆◆◆］

▼Side A

1 きっと忘れない

2 この愛に泳ぎ疲れても

3 Oh my love

4 こんなにそばに居るのに

▼Side B

1 あなたを感じていたい

2 愛が見えない

3 サヨナラは今もこの胸に居ます

［DISC 3 ◆◆◆◆◆◆］

▼Side A

1 マイ フレンド

2 心を開いて

3 Today is another day

▼Side B

1 Don’t you see!

2 永遠

3 My Baby Grand

〜ぬくもりが欲しくて〜

4 運命のルーレット廻して

［DISC 4 ◆◆◆◆◆◆］

▼Side A

1 Get U’re Dream

2 もっと近くで君の横顔見ていたい

3 今日はゆっくり話そう

▼Side B

1 星のかがやきよ

2 夏を待つセイル(帆)のように

3 ハートに火をつけて

詳細：https://wezard.net/35th/golden-best/

■35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞

▼2026年

2月6日(金) 大阪・フェスティバルホール

open17:30 / start18:30

（問）H.I.P. 03-3475-9999

2月10日(火) 東京・東京国際フォーラム ホールA

open17:30 / start18:30

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼チケット

全席指定 10,000円(税込)

※3歳以下入場不可 ※4歳以上チケット必要

一般発売：2025年12月13日(土)10:00〜

