熱戦が続くワールドシリーズ。ブルージェイズが世界一まであと1勝と王手をかけています。

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は日本時間31日、前日会見で大谷翔平選手について言及しました。

大谷選手はワールドシリーズで第3戦まで3本塁打、5打点、12打数6安打で打率5割と好調を見せていましたが、第4戦と第5戦では、7打数無安打に終わっています。

大谷選手の長打をを抑えることに成功している要因について、シュナイダー監督は、投手陣のコントロールの向上を挙げ「改めて言うが、彼は悪くない球も二塁打にしたり、ホームランにしたりしている」と大谷選手を分析。

その上で「私たちはボールの位置をより良くコントロールし、彼に対して様々な変化、異なる球種、スピード、コースを投げ分けている。彼が打席に立つときには常に警戒していて、ここ2試合では、狙った場所にボールを投げ、弱い打球を打たせるということをうまくできていると思う」とコメント。

第6戦でも大谷選手の打線を封じ込め、32年ぶりのワールドシリーズ制覇を狙います。