モデルの蛯原友里が自身のInstagramを更新。子どもたちと訪れたユニバーサル・スタジオ・ジャパンや『EXPO 2025大阪・関西万博』（2025年日本国際博覧会）を満喫する姿や、夫であるILMARI（イルマリ）の所属するラップグループRIP SLYME（リップスライム）のライブを鑑賞するプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。

写真：RIP SLYME ライブを楽しむ蛯原とILMARIの息子＆娘

子どもたちと楽しんだ秋の思い出をシェアする蛯原友里

本投稿は、「秋の思い出」と綴り複数枚の写真を披露。写真は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリアの娘の姿からスタート。続けて、蛯原と子どもたちがポーズをとる様子（2枚目）、息子と娘の後ろ姿（3枚目）、大阪・関西万博のシンボルである大屋根リングのそばでポーズをとる子どもたち（4枚目）やミャクミャクと蛯原の2ショット（5枚目）も。

さらに、息子と娘がライブを見つめる様子の写真を2枚披露。夫であるILMARIとRIP SLYMEのアカウントをメンションしていることから、RIP SLYMEのライブを子どもたちと鑑賞したことを明かした。

SNSでは、「いい時間ですね」「ミャクミャクとかわいい」「ライブも特等席！」「パパの勇姿ご家族で見てるの素敵」と様々な感想が集まっていた。

