自民党や立憲民主党など与野党6党は31日、ガソリン税の暫定税率について、年内に廃止することで実務者レベルで合意しました。

与野党6党は、ガソリン税の暫定税率について、来月13日からガソリンの補助金を段階的に増やし、12月11日には暫定税率に相当する25.1円まで引き上げ、12月31日に廃止することで、実務者間で合意しました。

また、軽油引取税の暫定税率についても同じく来月13日から段階的に補助金を増やし、来月27日には暫定税率に相当する17.1円に引き上げ、来年4月1日に廃止することで合意しました。

今回の暫定税率の廃止により失われる税収は、ガソリンに関して年間およそ1兆円、軽油に関してはおよそ5000億円の合わせておよそ1.5兆円となります。その代替財源について、今年度は徹底した歳出改革などによる財源捻出を前提としながら、まずは企業への特例的な減税である租税特別措置の見直しなどで確保を検討し、年末までに結論を得ることで合意しました。

また、来年度以降の安定的な財源の確保については、税制措置も検討しながら、今後1年程度をめどに結論を得るとしています。