古畑星夏、ミニスカゴルフウェア姿で美脚披露「スタイルが神」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】モデルの古畑星夏が10月30日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿で美しい脚を披露した。
【写真】ゴルフスコア100切りした美女「脚長すぎ」ミニスカウェア姿
古畑は「今日初めて100切り出来た記念 嬉しい！！！！！！この季節のゴルフ贅沢すぎる」と記し、ゴルフ場でのショットや動画を公開。グリーンのキャップを被り、ネイビーのミニスカートのゴルフウェアを着用し、ニーハイソックスを履いたスラリと長い美しい脚を見せた。
この投稿に、ファンからは「100切りすごい」「ゴルフウェア姿も可愛い」「スタイルが神」「脚長すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
