ウェーブＨＤ、今期経常を一転21％減益に下方修正、今期配当を見送り

ウェーブロックホールディングス <7940> [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.4％減の5億3500万円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の8億5000万円→5億5000万円(前期は6億9700万円)に35.3％下方修正し、一転して21.1％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比83.9％減の1500万円に大きく落ち込む計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来30円としていた今期の年間配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比72.3％減の4900万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.2％→0.2％に悪化した。



株探ニュース

