内田理央、素肌輝くウェディングドレス姿披露「美しすぎて息をのむ」「絵になる」と話題
【モデルプレス＝2025/10/31】女優の内田理央が10月30日、自身のInstagramを更新。美しいウェディングドレス姿を披露した。
【写真】34歳女優「本物の花嫁みたい」美背中際立つドレス姿
内田は「お仕事で」「楽しい時間だったー！」とコメントし、細かくプリーツの入った純白のウェディングドレスを着用した写真を投稿。白とシルバーのフラワーモチーフのヘッドアクセサリーを付けており、輝く飾りがつけられた肩にかかる細いストラップが美しい素肌を一層引き立たせている。青空と青い海をバックにした美しい背中が印象的な写真や、大きな木の下で彩り鮮やかなブーケを持つ写真も披露されている。
この投稿に、ファンからは「輝いている」「透明感すごい」「美しすぎて息をのむ」「まるで本物の花嫁みたい」「絵になる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆内田理央、ウェディングドレス姿公開
◆内田理央の投稿に反響
