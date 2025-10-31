MAZZEL・RAN、幼少期ショットにファン悶絶「小さい時からイケメン」「癒される」
【モデルプレス＝2025/10/31】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の公式X（旧Twitter）が、10月30日に更新された。RAN（ラン）の幼少期の写真が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】23歳MAZZELメンバー「小さい時からイケメン」あどけない幼少期ショット
同日にグループ結成3周年を迎えたMAZZEL。投稿では「うぉぉぉぉ」と記され、ガッツポーズのように両手を上げた幼い頃のRANの写真が披露された。また「MUZEいつもありがとう！」とファンへの感謝もつづられていた。
この投稿に、ファンからは「小さい時からイケメン」「ちびランくん可愛い」「秘蔵写真ありがとう」「めっちゃ癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳MAZZELメンバー「小さい時からイケメン」あどけない幼少期ショット
◆MAZZEL・RAN、幼少期ショット公開
同日にグループ結成3周年を迎えたMAZZEL。投稿では「うぉぉぉぉ」と記され、ガッツポーズのように両手を上げた幼い頃のRANの写真が披露された。また「MUZEいつもありがとう！」とファンへの感謝もつづられていた。
◆RANの幼少期ショットに「小さい時からイケメン」と反響
この投稿に、ファンからは「小さい時からイケメン」「ちびランくん可愛い」「秘蔵写真ありがとう」「めっちゃ癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】