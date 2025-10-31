「響17年」を破格の値段で！　東京ドームホテルのバーが「ジャパニーズウイスキーフェア」を開催

東京ドームホテルが開業25周年を記念し、バー『2000』において「ジャパニーズウイスキーフェア」を2025年11月1日から開催する。希少価値の高いジャパニーズウイスキー「響17年」のボトルが5万円、「山崎エッセンスシリーズ」の飲み比べセットが5000円と特別価格で提供される。

※すべて価格はサービス料・税込み

国内外で人気の「響17年」は、入手困難なジャパニーズウイスキー

東京ドームホテルのバー『2000』

東京ドームホテルは2025年6月1日に開業25周年を迎えた。ホテルのメインバー『2000』では、18.44メートルのロングカウンターから東京ドームシティの美しいイルミネーションを眺めることができる。日頃の感謝の気持ちとして、2025年6月にも「山崎25年」や「白州25年」を特別価格で販売し、大好評だったそう。今回はそれに続き、「響17年」と「山崎エッセンスシリーズ」の飲み比べセットを数量限定で販売する。

「響17年」は、サントリー創業90周年を記念して1989（平成元）年に発売された。厳選された酒齢17年以上の長期熟成モルト原酒と、酒齢17年以上の円熟グレーン原酒がブレンドされ、たっぷりと後熟されている。バラ、ジャスミン、桃、メロン、バター、バニラ、伽羅香を思わせる甘く華やかな熟成香に、カスタードクリームやミルクキャラメルのような、ほのかな甘さ、そして軽快でなめらかな味わいと評される。サントリーの公式サイトには“多彩な原酒が一糸乱れぬ絶妙の調和のもとに深く豪華なハーモニーを奏でているのは、サントリー伝統のブレンド技術の賜物です。”とある。

響17年

“賜物”と紹介される通り、世界的な酒類コンペティションで何度も栄えある賞を受賞している。2005（平成17）年に「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SWSC）」において金賞を受賞し、2007（平成19）年には「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（IWSC）」で金賞「ベスト・イン・クラス」を受賞。そして、「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）」では、2009（平成21）年、2012（平成24）年、2013（平成25）年、2016（平成28）年に金賞を受賞。

このように「響17年」世界的に認められ、国内外の人気と需要が高まった結果、原酒の確保が難しくなったという理由で、2018（平成30）年9月以降は販売を休止している。そのため入手困難となっている貴重なウイスキーだ。バー『2000』では通常ボトル22万円で提供しているが、今回のフェアではボトル5万円となる。破格と言える値段だろう。

山崎蒸留所のスパニッシュオーク樽から生まれた原酒をブレンド

「山崎エッセンスシリーズ」は、サントリーの山崎蒸溜所で生み出される多彩な原酒をブレンダーが厳選し、スパニッシュオーク樽の味わいの広がりと奥深さが楽しめる3種類のウイスキーがラインナップ。これら3種類の各銘柄ハーフショット（15ml）1セットを5000円で味わえる。

山崎エッセンスシリーズ（左から スパニッシュオーク、リフィルシェリーカスク、モンティージャワインカスク）

全3銘柄を順に紹介していこう。「スパニッシュオーク」はその名の通り、スパニッシュオーク材を使用しサントリーが自社製樽した新樽で熟成したウイスキー。この新樽で熟成したウイスキーの個性である、ウッディーでスパイシーな香りとエッジの利いた味わいを十分に楽しめる。

「リフィルシェリーカスク」は、一度ウイスキーの熟成に使用したシェリー樽に、再度ニューポット（蒸溜したてのウイスキーの原液）を樽詰めし、熟成を重ねることでうまれたウイスキー。濃厚な香りや味わいになるファーストフィル（初めてウイスキーの熟成に使われる樽）と比較し、なめらかですっきりとした味わいが特長。

「モンティージャワインカスク」は、スペイン南部、モンティージャ・モリレス地区の酒精強化ワインの熟成に使用されたスパニッシュオーク樽で熟成したウイスキー。極甘口のシェリー酒、ペドロ・ヒメネスを髣髴とさせる濃厚な甘さに加え、複雑な余韻が最後に残る。

サントリー創業者の鳥井信治郎氏が日本初の本格ウイスキー蒸留所・山崎蒸溜所を着工してから2023年で100年を迎えた。2000年代、国内ではハイボールが人気となり、ウイスキー造りをテーマとしたNHK連続テレビ小説『マッサン』がヒット。同じ頃にジャパニーズウイスキーが世界的なコンペティションで賞を取るようになり、現在では「響17年」と同じように入手困難なウイスキーも多数。そんな世界から高い評価を得ているウイスキーをまたとない価格で味わえる貴重な機会だ。数量限定なのでお早めに。

「ジャパニーズウイスキーフェア」

期間：2025年11月1日〜

時間：19時〜23時（ラストオーダー：フード 22時、ドリンク 22時30分）

場所：6F バー『2000』

料金：

「響17年」 5万円（通常料金は22万円） ※ボトルでの提供、数量限定

「山崎エッセンスシリーズ」の飲み比べセット 5000円 ※3種1セット（各銘柄ハーフショット 15ml）での提供、数量限定

【響17年に関する注意事項】

・店内での提供・ボトルキープ制。（保管期間は最終来店日より1年間）

・ひとりにつき、1本限り。

・予約、取り置きは不可。

・在庫がなくなり次第終了。

【山崎エッセンスシリーズに関する注意事項】

・ひとりにつき、1セット限り。

・予約、取り置きは不可。

・在庫がなくなり次第終了。

【画像】東京ドームホテルでこの価格!? 「ジャパニーズウイスキーフェア」で飲める「響17年」と「山崎エッセンスシリーズ」（3枚）