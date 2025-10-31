１９３６年ころのアメリア・イアハート。この１年後、イアハートは世界一周飛行の途中で消息を絶った/Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images

（ＣＮＮ）８８年前に世界一周飛行の途中で消息を絶った米国の女性飛行士、アメリア・イアハート。その最期は謎に包まれているが、衛星画像に写った正体不明の物体が解明への手がかりになるかもしれない。

米カリフォルニア州に住む海軍退役軍人のマイク・アシュモア氏は、小学１年の時に教師からイアハートの話を聞いて興味を持ち、それ以来「ずっと頭から離れなかった」という。２０２０年のある朝、自宅の裏庭でつり椅子に座り、ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）上の地図アプリ「アップルマップ」で南太平洋に浮かぶ小さな環礁島「ニクマロロ島（旧ガードナー島）」の衛星写真を見ていた。前日は島の外側を見回したので、この日は中央のラグーン（礁湖）に目を向けたところ、ある物体が目に留まり、拡大してスクリーンショットを撮った。

物体は飛行機の翼のように見えたため、歴史的な航空機の回収に取り組む国際ＮＰＯ「ＴＩＧＨＡＲ」が開いているイアハートについてのフォーラムに画像を投稿。これを見たメンバーの間で活発な議論が交わされたが、ヤシの幹にすぎないとの声も上がった。

さらにもう１人、オレゴン州ユージーンの考古学遺産協会（ＡＬＩ）の事務局長で長年イアハートの謎を追ってきた考古学者のリック・ペティグルー氏も、この物体に気づいて調査に乗り出した。物体はその後、「タライア・オブジェクト」と名づけられた。ペティグルー氏によれば、同じ物体が写った写真は過去にもあり、古くは１９３８年の空撮画像が挙げられるという。

同氏は「これだけの証拠があるのだから、ぜひ現地へ行って調べるべき。だれも行かないのは犯罪に等しい」と強調した。

その調査が、まさに始まろうとしている。率いるのはペディグルー氏と米パデュー大学。イアハートはかつて、同大学の航空学部に勤務していた。チームは機体の一部が見つかることを期待して現地へ向かう。アシュモア氏も調査に参加するつもりだったが、家族の病気で断念したという。

チームは来月４日にマーシャル諸島のマジュロを出発し、約１２００カイリ離れたニクマロロ島へ移動。島に５日間ほど滞在してこの物体を調べる予定だった（その後、ペティグルー氏は、探索が２６年まで延期されたと発表。理由は明かされていない）。

もし予想通り機体の一部だったら、画期的な発見となる。ただ、イアハートらが島で孤立していたというのは決して通説ではない。さらに今、もうひとつのチームも別の説の証拠に迫ろうとしている。

せめぎ合う複数の説

イアハートと航法士のフレッド・ヌーナンは世界一周飛行に挑戦していた１９３７年７月２日、ニクマロロ島の北西約６４４キロに位置する米領ハウランド島へ向かう途中で消息を絶った。ハウランド島では燃料補給を予定していた。

一説によれば、２人が乗っていた「ロッキード・１０Ｅエレクトラ」は燃料が切れ、目的地付近で太平洋に墜落したとされる。直後に米政府が主導した大規模な捜索でも、公式にそう断定された。

この説に基づき、今までに何度か捜索が実施されてきた。昨年は海洋探査を手がける米「ディープ・シー・ビジョン」が試みたが、最終的に見つかったのは飛行機型に並んだ岩だった。

また、イアハートが消息を絶った日の無線通信を改めて分析した結果を基に、深海探査会社の米「ノーティコス」が来年、ハウランド島付近の海底を改めて捜索する。同社にとっては４回目の試みだが、新たな分析で対象水域は大幅に絞られ、成功の確率が上がっている可能性があるという。

これに対してペディグルー氏の説によると、イアハートとヌーナンは無事ニクマロロ島に着陸し、飛行機の無線機から繰り返し救難信号を出していたが、やがて飢えと渇きで命を落としたとされる。

しかし同島と周辺の海域で２０１０年以降に行われた少なくとも５回の現地調査で、２人が島で遭難していたことを示す決定的な証拠は見つかっていない。ペディグルー氏は１７年の調査に参加した。１９年の調査チームには、８５年に豪華客船タイタニック号の残骸を発見した海洋学者で米誌ナショナル・ジオグラフィックの客員探検家、ボブ・バラード氏も名を連ねた。

米スミソニアン国立航空宇宙博物館の学芸員を最近まで務めていたドロシー・コクラン氏によれば、ニクマロロ説は過去に浮上したほかの説と比べて説得力があるという（１７年のドキュメンタリーでは、イアハートが日本軍の捕虜になって死亡したという仮説も登場した）。

トランプ米大統領が今月、イアハートの最後の飛行に関する記録を公開するよう指示したことで、謎への関心は改めて高まった。トランプ氏がなぜ突然、この話題に注目したのかは明らかでない。ＣＮＮの報道によれば、今のところ新たな記録は公開されていない。

イアハートとヌーナンの捜索について一般に公開されている情報は、米国立公文書館にある。この中には、イアハートが当時、支援のため待機していた米沿岸警備隊の監視船イタスカ号と最後に交信した内容も含まれている。

◇

