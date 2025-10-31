ＴＢＳの若林有子アナウンサーが３１日までに自身のＳＮＳを更新。エジプト旅行の備忘録を公開した。

インスタグラムで「エジプト旅行から１ヶ月経ってる！信じられない！インスタ投稿すること諦めてません！」と書き出した。

「２日目の午前中はルクソール西岸の観光 ナイル川の西岸は日が沈む方角＝死者の世界とされていて、お墓が集まっているエリアでした！」と紹介。「王家の谷 (１-８枚目)ツタンカーメンの墓をはじめ、ファラオの墓が何十も集まる遺跡。どのお墓もヒエログリフや壁画がびっしり。ファラオの威厳を感じます。ツタンカーメンのミイラも！！(３枚目)」、「ハトシェプスト女王葬祭殿 (９-１１枚目）古代エジプト初の女性ファラオの葬祭殿。女王の像には男装のための付け髭（ひげ）があり、女王の壁画も削り取られていて、当時の女性統治の難しさの痕跡がありました。正面の女王の立像がずらっと並んでいるのが圧巻！」、「メムノンの巨像 (１２-１３枚目)一枚岩から造られた約１８mの像。写真を撮るのも一苦労な大きさ。どうやって造ったのかあまりにも謎！」と公開した多くの写真にキャプションをつけながら訪れた場所を振り返った。

最後には「こんなペースでエジプト投稿終わるのかな…完全に備忘録です」と悩む様子もみせ、投稿を締めた。

この投稿には「素晴らしい経験ですね！」「備忘録と言いつつ諦めないのがいいですね」「エジプトの楽しそうな様子が伝わってきますなあ」「まさに令和のミステリーハンターだネ」「可愛い過ぎるよぉ〜」「笑顔が素敵です」「わかばちゃんの心から楽しそうな笑顔に元気をもらえます」などの声が届いている。