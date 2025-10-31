木村拓哉主演映画『教場』公開記念でTVシリーズをNetflixで配信 佐藤勝利、齊藤京子ら第205期生徒の警察手帳写真
歌手で俳優の木村拓哉が主演、中江功（監督）×君塚良一（脚本）のゴールデントリオが再集結した映画『教場 Reunion／Requiem』の公開を記念して、Netflixで過去の「教場」シリーズが初配信されることが決定した。また、木村演じる風間教官の風間教場に入学した第205期生徒の警察手帳写真も公開された。
【写真】第205期生徒たちが集合したティザービジュアル
その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）を実写化。木村が白髪まじりの髪型で右目が義眼の冷酷無比な鬼教官・風間公親（かざま・きみちか）を演じ、「未来の警察官を育成する警察学校＝教場」でさまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙を繰り広げてきた。
風間教官が初めて登場し、ファンに大きな衝撃を与えた一作目『教場』。新たな生徒を迎えてもなお変わらぬ風間の姿が反響を呼び、唯一無二の世界観を確立させた二作目『教場II』。さらには風間が警察学校の教官になる前、刑事時代の物語を描いた『風間公親−教場0−』。風間とこれまでの生徒たちの魂のぶつかり合いを振り返ることができる。
そして、いよいよ映画『教場 Reunion（リユニオン）』は1月1日よりNetflixで配信開始。後編となる映画『教場 Requiem（レクイエム）』は2月20日より劇場で公開。映画のスケールで描かれる今回の風間教場にはどんな生徒たちが集まったのか。キャラクターについての情報も一部解禁された。
全員集合の写真のみ解禁となっていた彼らの、映画本編中に使用される警察手帳の写真を先行解禁。警察学校に入学したばかりの、警察官としての未来を夢見るさわやかな表情がおさめられているが、合わせて解禁されたキャラクター紹介の一文からも個性豊かな生徒たちであることが伺える。そんな彼らを、風間は今回も鋭い眼光で追い詰め、警察官としての適性があるかを見極めていく。果たして彼らは無事に卒業式を迎え、警察官になることができるのか。
なお、205期生全員のプロフィールは公式サイトで掲載。近日中に映画「教場 Reunion」の新情報も解禁予定としている。
■第205期：キャラクター紹介文
門田陽光（かどた・ようこう／綱啓永） 写真クラブに所属して学校の日々を撮影している
星谷舞美（ほしたに・まみ・齊藤京子） 成績優秀で将来はストーカー犯罪を撲滅したい
笠原敦気（かさはら・あつき／金子大地) 反社会勢力の排除を目指して警察学校に入学
氏原清純（うじはら・きよすみ／倉悠貴） 寡黙で風間教場を冷静に観察している
初沢紬（はつさわ・つむぎ／井桁弘恵） 妹の模範になるべく警察官を目指す
渡部流（わたべ・りゅう／猪狩蒼弥） 観察力に長けていて絵を描くのが得意
矢代桔平（やしろ・きっぺい／佐藤勝利） 警察に表彰された過去があり将来を有望視されている
若槻栄斗（わかつき・えいと／中村蒼） 明るい性格で自身の格闘技の腕を何よりも信じている
