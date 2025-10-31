学歴詐称疑惑をめぐり静岡県伊東市の田久保真紀市長に対する2度目の不信任決議案が可決され、田久保市長が31日、失職することが決まりました。

31日の伊東市議会臨時会では、学歴詐称疑惑をめぐる田久保市長に対する2度目の不信任決議案が提出され出席議員20人のうち、19人が賛成し可決しました。

そして、議長から通知書が手渡され、田久保市長は31日をもって失職することになりました。

田久保市長

「毎日のように声をかけていただ いて、それがあったからこそ頑張れました。そういう意味ではみなさんにいただいたご声援というか、かけていただいた言葉の一つ一つが貴重な財産になりました。みなさんにこんなに声をかけていただいて“幸せな市長さん”させていただきました」

涙ながらに周囲への感謝の気持ちを述べました。

市長の学歴詐称疑惑が発覚してから伊東市政はおよそ4か月間、停滞した状態が続いています。

今後50日以内に市長選が行われる予定ですが田久保市長は31日、自身の出馬について、「支援者と話し合いながら決めていきたい」とコメントしています。